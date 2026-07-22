Mit positiver Energie "rudern" sie Richtung 2. Liga: St. Paulis Norweger lobt gute Stimmung im Team

Flachau (Österreich) - Im Sommer "ruderte" er alleine, jetzt "rudert" er im Trainingslager mit St. Pauli gen 2. Liga . Mathias Rasmussen (28) wechselte vergangenen Winter zum Kiezklub. Seitdem stand er in 13 Pflichtspielen für die Hamburger auf dem Platz. In Flachau sprach der Norweger über den neuen Coach sowie das aktuelle Teamgefüge.

Mathias Rasmussen (28) erklärte in der Runde, dass ihm die positive Energie im Team gefällt. © WITTERS

Sein Heimatland bestritt eine Weltmeisterschaft, die in die Geschichtsbücher eingeht.

Nicht nur der historische Viertelfinaleinzug nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien, virale Memes von Erling Haaland (26) oder das legendäre Rudern der norwegischen Fans, egal ob am Times Square oder sogar mit Kronprinz Haakon (52) - all das machte vielen Fußballbegeisterten über die Landesgrenze hinaus große Freude.

Auch Rasmussen feuerte seine Landsleute durchaus an - allerdings recht einsam, wie er im Gespräch verriet. "Ich war meistens alleine - mit meiner Freundin und meinem Kind. Da war nicht so viel 'Rudern', aber immerhin manchmal."

Genossen habe er die besondere Zeit aber trotzdem - vor allem aus sportlicher Sicht. "Es ist besonders! Und es ist so schön zu sehen, dass wir Spieler in Norwegen haben, die nicht alle auf einem hohen Niveau spielen, aber eben auf der großen Bühne gezeigt haben, dass sie auf einem hohen Niveau spielen könnten. Wenn sie als ein Team zusammenkommen, sind sie stark und zeigen es. Das ist gut für den ganzen norwegischen Fußball."

Sein Fokus liegt inzwischen aber weniger auf dem norwegischen, sondern viel mehr auf dem Hamburger Fußball. Die Energie, die die Mannschaft sowie das Trainerteam in der aktuell intensiven Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison versprüht, gefalle dem 28-Jährigen.