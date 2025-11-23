Stimmungsboykott im Kampfduell zwischen St. Pauli und Union: Das sagt der Verein

Hamburg - Dieses Bundesliga -Wochenende ist geprägt von Fanprotesten. Auch St. Pauli , das die Unterstützung ihrer Anhänger aktuell mehr als gebrauchen kann, muss in der wichtigen Flutlichtpartie gegen Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN) zunächst auf Support verzichten. So reagiert der Verein.

Beim Heimspiel gegen Union Berlin am 26. Januar 2025 kochte die Stimmung nach einem 3:0-Sieg für die Kiezkicker. © Christian Charisius/dpa

Mit den Eisernen wartet ein harter Brocken auf die Elf von Alexander Blessin (52). Das Team von Steffen Baumgart (53) konnte bislang als einzige Bundesliga-Mannschaft dem FC Bayern die Stirn bieten (2:2).

Gerade in so einer Hammer-Partie ist St. Pauli bekanntermaßen nicht nur auf eine starke Leistung auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen angewiesen.

Doch im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion gegen geplante Maßnahmen wie personalisierte Eintrittskarten und eine zentrale Stelle für Stadionverbote, werden auch die Trommeln und Fahnen in den Kurven am Millerntor für die ersten 12 Minuten des Duells stillstehen.

Blessin blickt dennoch ohne böses Blut auf den Stimmungsboykott in dieser aktuell so prekären Situation des Vereins. Schließlich stehen die Kiezkicker nach sieben Niederlagen in Folge auf dem Relegationsplatz und müssen in diesem Heimspiel ganz dringend Punkte einfahren.

"Seine Meinung kundzutun, ist wichtig und gut", betonte er bei der Pressekonferenz am Freitag und ergänzte: "Wir müssen vorangehen. Können nicht erwarten, dass alles zuerst von den Fans kommt. Wir haben dann 12 Minuten Zeit, um anzuzünden."