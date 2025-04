Strittiger VAR-Eingriff sorgt für Premiere am Millerntor! Afolayan rettet St. Pauli gegen Gladbach

Hamburg - Der Punkt war hochverdient! Der FC St. Pauli hat sich für eine starke Leistung am Sonntagnachmittag gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Punkt belohnt. Beim 1:1 (0:1) sorgte Schiedsrichter Christian Dingert für eine Premiere am Millerntor.

Eric Smith (l) und Tim Kleindienst lieferten sich im Zentrum viele intensive Zweikämpfe. © Christian Charisius/dpa

Von Beginn an zeigte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin, dass sie was vorgenommen hatte. Die Kiezkicker attackierten hoch und setzten Gladbach früh unter Drück. Bereits nach vier Minuten hatte Danel Sinani die erste gute Chance, doch sein Nationalmannschaftskollege, VfL-Keeper Tiago Pereira Cardoso, reagierte stark.

Die Gäste kamen anfangs kaum aus der eigenen Hälfte und konnten erst rund um die 20. Minute das Spielgeschehen vom eigenen Tor weg verlagern.

St. Pauli gab in der Folge weiterhin den Ton an und hätte nach einer halben Stunde durch Elias Saad in Führung gehen müssen, doch der Angreifer scheiterte aus kurzer Distanz an Pereira Cardoso.

Kurz vor der Pause folgte eine Premiere am Millerntor. Erstmals erklärte mit Christian Dingert ein Schiedsrichter einen VAR-Eingriff, auch wenn er sich damit den Unmut der Fans und auch der FCSP-Verantwortlichen auf sich zog. Dingert hatte zunächst auf Foul entschieden, nach Intervention des VAR sich selbst die Szene noch einmal angeschaut und seine Entscheidung dann zurückgenommen.

Und dann kam, wie es im Fußball so oft passiert - Gladbach ging mit der ersten richtigen Chance in Führung. Ko Itakura wurde bei einer Ecke sträflich frei gelassen und köpfte zum 1:0 ein. Bitter für St. Pauli, dass sich für eine starke erste Halbzeit nicht belohnen konnte.