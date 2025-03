Testspiel mit großer Wechsel-Arie: Kein Motivations-Boost für Hertha und St. Pauli

Berlin - Bei wunderbarem Frühlingswetter trafen sich der FC St. Pauli und Hertha BSC zum Testspiel auf dem Olympia-Gelände in Berlin . Die Partie, die an einen gemütlichen Sonntag auf dem Sportplatz um die Ecke erinnerte, endete passend mit einem torlosen 0:0 (0:0).

Connor Metcalfe (l.) spielte im Test gegen Hertha nach langer Verletzungspause seine ersten 45. Minuten. © IMAGO / Contrast

Nach einem entspannten Start vonseiten beider Mannschaften hätte der Bundesligist früh im Amateur-Stadion auf dem Olympia-Gelände in Rückstand geraten können.

Doch der erste Annäherungsversuch für die Hertha durch Niederlechner wurde zum Glück für die Kiezkicker schnell wegen einer Abseitsposition des Stürmers zurückgenommen.

Offensiv kam von den Hansestädtern danach in Hälfte eins weiterhin wenig. Während die Herthaner immerhin aktiv versuchten, das Rund in den Kasten von FCSP-Keeper Ben Voll zu bugsieren, konzentrierten sich die Boys in Brown erfolgreich auf die Defensive.

Lediglich in Standardsituationen konnte die Elf von Alexander Blessin gefährlich werden.

Ziemlich ereignisarm ging es mit einem 0:0 schließlich in die Pause. Bis dato ein klassisches Testspiel.