Unter den Augen von Kanzler Merz: BVB verspielt Zwei-Tore-Führung und gewinnt doch noch

Borussia Dortmund hat unter den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz gegen den FC St. Pauli eine Zwei-Tore-Führung gespielt und am Ende doch gejubelt.

Von Robert Stoll

Dortmund - Was für eine irre Partie! Borussia Dortmund sah eine Stunde lang gegen den FC St. Pauli wie der sichere Sieger aus, doch dann schlugen die Kiezkicker mit Standards zurück. In der Nachspielzeit sorgte Emre Can per Elfer schließlich für den 3:2-Erfolg.

In der 18. Minute zeigte Schiedsrichter Harm Osmers auf den Punkt, nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Bilder aber wieder zurück. © WITTERS Unter den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz entwickelte sich von Beginn an das zu erwartende Spiel. Der BVB hatte viel Ballbesitz, tat sich gegen die gut geordnete Defensive der Kiezkicker aber schwer. Gefährlich wurde es nur, wenn Julian Brandt zum Abschluss kam. Zunächst klärte Hauke Wahl einen Ball des Mittelfeldspielers auf der Linie (13.), später setzte er BVB-Profi einen Freistoß knapp neben den Kasten (26.). St. Pauli versuchte Nadelstiche zu setzen, hatte nach 18 Minuten aber Pech, dass Schiedsrichter Harm Osmers seine Elfmeterentscheidung nach Ansicht der Bilder wieder zurücknahm (18.). Ansonsten stand nur eine gute Chance durch Mathias Pereira Lage zu Buche. (27.). FC St. Pauli Bundesliga-Profi fordert Wiederholung im TV: "Will kein schlechter Verlierer sein, aber ..." Es schien, als würde der Plan von Trainer Alexander Blessin in der ersten Halbzeit voll aufgehen, doch dann zeigte der BVB in der Nachspielzeit seine ganze Klasse. Karim Adeyemi zog auf rechts das Tempo an und passte den scharf vor den FCSP-Kasten. Dort musste Brandt nur noch den Schlappen hinhalten - 1:0 für Schwarz-Gelb!

Bundeskanzler Friedrich Merz, bekennender BVB-Fan, schaute sich die Partie neben Dortmund-Boss Aki Watzke an. © WITTERS

Julian Brandt (r) besorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Dortmunder Führung. © WITTERS

FC St. Pauli kämpft sich zurück, doch der BVB jubelt in der Nachspielzeit

James Sands jubelt über den Anschlusstreffer. © WITTERS Mit der Führung im Rücken kam die Borussia aus der Kabine und baute diese schnell aus. Fabio Silva, der für Serhou Guirassy in der Startelf stand, war nach einem Brandt-Pass frei durch, legte vor FCSP-Keeper Vasilj aber uneigennützig auf Adeyemi quer. Der hatte keine Mühe mehr und schob locker zum 2:0 ein. Die Partie schien nun ihren Lauf zu nehmen, doch eine Ecke brachte die Kiezkicker zurück. James Sands setzte sich gegen Emre Can durch und erzielte den Anschlusstreffer (62.). Damit war St. Pauli zurück im Spiel und kam nach etwas mehr als 70 Minuten, erneut durch eine Standardsituation, zum Ausgleich. Einen Smith-Freistoß nahm der eingewechselte Ricky-Jade Jones direkt und versenkte das Leder ins lange Eck. Jetzt war der Signal-Iduna-Park plötzlich still. FC St. Pauli St.-Pauli-Blog: So schätzt Eric Smith die Lage bei den Kiezkickern ein Die Kiezkicker hatten nun Oberwasser und hatten durch Jones sogar noch die Chance auf das 3:2 (78.), aber am Ende kam es, wie es kommen musste. In der Nachspielzeit legte der Joker Maximilian Beier völlig unnötig, Osmers entschied erst auf Freistoß, zeigte dann aber auf den Punkt.

Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit. Emre Can nahm sich der Sache an und verwandelte cool, zum Siegtreffer der Dortmunder.

