Vier gewinnt! Doppelpacker Jojo Eggestein schießt St. Pauli zurück an die Tabellenspitze

Hamburg - Drittes Spitzenspiel, dritter Sieg! Johannes Eggestein hat den FC St. Pauli am Samstagabend mit seinem Doppelpack zum 5:1-Sieg über den 1. FC Nürnberg geschossen. Die Kiezkicker gehen damit als Tabellenführer der zweiten Liga in die Länderspielpause.

Johannes Eggestein wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner für den FC St. Pauli. Hier trifft er zum 3:1. © Marcus Brandt/dpa

Die Fans hatten am erneut ausverkauften Millerntor gerade erst Platz genommen, da riss es sie bereits von den Sitzen. Nach einer starken Kombination über Johannes Eggestein und Jackson Irvine, der den Ball am Ende quer legte, brauchte Elias Saad nur noch zur Führung einschieben. Was für ein Beginn!

Mit der Führung im Rücken hatte St. Pauli die Kontrolle über die Partie, blieb offensiv aber ohne großen Chancen. Die Gäste aus Franken hielten zwar gut dagegen, blieben allerdings blass. Mit freundlicher Unterstützung von FCSP-Keeper Nikola Vasilf fiel schließlich der überraschende Ausgleich.

Der Bosnier hatte den Ball im Aufbau genau in die Füße von Ex-Kiezkicker Mats Möller-Daehli gespielt, der das Leder quer auf Kanji Okunuki legte. Der Japaner ließ sich nicht zweimal bitten und schlenzte das Leder geschickt ins lange Eck.

Die Partie blieb bis zur Pause weiterhin chancenarm. Lediglich St. Pauli hatte durch Oladapo Afolayan eine gute Chance zu verzeichnen (36.).

Ähnlich wie in Halbzeit eins dauerte es nicht lange bis die braun-weißen Anhänger Grund zum Jubeln hatten. Johannes Eggestein lief bei einem scharf getretenen Smith-Freistoß durch und musste am Ende nur noch den Schlappen zur 2:1-Führung hinhalten.