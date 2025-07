Vom Stammkeeper zur Nummer drei: Simon Spari erklärt seinen Wechsel zum FC St. Pauli

Hamburg - Auf die Verlobung folgte der Wechsel! Hinter Torhüter Simon Spari (23) liegt ein aufregender Sommer. Zunächst hatte sich der 23-jährige Österreicher mit seiner Freundin Alina verlobt, kurz darauf erfolgte der Transfer von Austria Klagenfurt zum FC St. Pauli . Am Freitag sprach Spari in einer Medienrunde über seine ersten Eindrücke bei den Kiezkickern.

Alles in Kürze

Simon Spari (23, l.) wird beim FC St. Pauli von Torwart-Trainer Sven Van Der Jeugt (44) beäugt. © IMAGO / Jens Doden

In der vergangenen Spielzeit war der Keeper bei Absteiger Klagenfurt noch die Nummer eins, bei St. Pauli muss er sich hinter Nikola Vasilj (29) und Ben Voll (24) anstellen. Dennoch entschied sich der U21-Nationalspieler für einen Wechsel.

"Die Perspektive, bei einem deutschen Bundesligisten drin zu sein", erklärte Spari den Schritt. "Wenn man die Chance hat, aus Österreich in eine der Top-5-Ligen zu wechseln, muss man die nutzen." Er selbst sei noch in einem entwicklungsfähigen Alter, daher wollte er die Herausforderung am Millerntor unbedingt annehmen.

Für ihn geht es jetzt erst einmal darum, "sich richtig zu adaptieren an die Trainingsintensität und alles". Einen ersten Eindruck konnten die Fans von ihm bereits beim lockeren Testspiel-Erfolg in Aurich gegen GW Firrel (10:0) erhaschen, wo Spari 90 Minuten ran durfte. "Es hat mich sehr gefreut, dass ich zum Einsatz gekommen bin, jedes Zu-Null-Spiel gibt einem auch Selbstvertrauen", gab er zu.

Wie und wo er künftig zum Einsatz kommen soll, wird sich zeigen. Spiele in der U23 sind aber nicht ausgeschlossen. Neben seiner persönlichen Entwicklung will der junge Österreicher auch versuchen, seine Konkurrenten weiter zu pushen und der Mannschaft zu helfen.