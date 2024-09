Zwischen Bundesliga und Schlafmangel: St. Paulis Eric Smith "so glücklich wie nie zuvor"

Eric Smith plagt seit der Geburt seiner kleinen Tochter ein wenig der Schlafmangel. Und dennoch steht er jede Woche fit für den FC St. Pauli auf dem Platz.

Von Alice Nägle

Hamburg - Das Unentschieden gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag war ein "Schritt in die richtige Richtung", betonte St.-Pauli-Kicker Eric Smith (27), der aktuell wegen seiner neugeborenen Tochter die ein oder andere Nacht zum Tag macht, nach dem Training am Mittwoch.

Eric Smith (27) rechnet mit einem "schwierigen Spiel" gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag. © Christian Charisius/dpa Besonders vor dem Spiel gegen Augsburg habe er etwas weniger Schlaf als gewohnt abgekommen, wie er schmunzelnd zugab. Gegen die Roten Bullen hätte es aber schon anders ausgesehen, erklärte der junge Vater, dessen erste Tochter vor erst zwei Wochen das Licht der Welt erblickte. "Wir haben ein System entwickelt, mit dem ich vor den Spielen hoffentlich genug Schlaf bekomme. Unter der Woche ist es dann vielleicht etwas weniger." Eine Nacht im Hotel vor dem kommenden Match am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/DAZN) sei dabei Gold wert, um den Akku rechtzeitig wieder voll aufzuladen.

Dass sich das aber alles nach und nach noch einpendeln wird, da ist sich der Schwede sicher. "Wir sind noch in der Findungsphase, aber es fühlt sich unglaublich an. Ich glaube, nur Eltern kennen dieses Gefühl - ich bin so glücklich wie nie zuvor." FC St. Pauli FC St. Pauli empfängt RB Leipzig: Alle Infos zum Duell am Millerntor Zwar stehen die kleine Lily Linnéa und seine Frau zu Hause aktuell natürlich an allererster Stelle, seine Aufgabe als Profifußballer auf dem Platz rücke deshalb aber keineswegs in den Hintergrund. Sobald er das Stadion betrete, sei er voll auf das anstehende Spiel konzentriert. Vielleicht helfe ihm seine neue Vaterrolle aber ein wenig dabei, etwas gelassener zu sein, was bei hitzigen Zweikämpfen durchaus von Vorteil sein könnte.

Eric Smith ist sich sicher: "Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht"