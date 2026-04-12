Anfang bei Düsseldorf wohl vor dem Ende - seinen Nachfolger kann man sich nicht ausdenken

Düsseldorf - Und wieder ist es sein Schicksalsmonat April! Nach der 1:2-Pleite gegen Holstein Kiel am Freitagabend, die Fortuna Düsseldorf wieder tief in den Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga zog, soll Chefcoach Markus Anfang (51) kurz vor der Entlassung stehen. Erst im Oktober hatte er das Team übernommen.

Für Markus Anfang (51) war die vierte Niederlage in Folge wohl eine zu viel. Er steht vor dem Aus bei Fortuna Düsseldorf. © Anke Waelischmiller/dpa

Am Samstag stand Anfang zwar noch mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz, wie der Kicker berichtete, sei die Einheit aber voraussichtlich seine letzte bei der Fortuna gewesen.

Zwar stünden noch interne Sitzungen am Sonntag aus, die Tendenz zur Freistellung sei aber eindeutig, vermeldete das stets gut informierte Magazin.

Kurios: Schon bei seinen letzten beiden Stationen 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden hatte es Anfang 2025 bzw. 2024 im April erwischt, damals allerdings im Aufstiegs- anstatt im Abstiegskampf. Auch beim 1. FC Köln wurde der 51-Jährige 2019 im April entlassen.

Ein Nachfolger steht wohl schon parat: Alexander Ende (46) wurde vom Kicker bereits als mögliche Option genannt, der Rheinischen Post zufolge soll F95 allerdings bereits eine Einigung mit seinem Wunschkandidaten erzielt haben. Stimmt der Aufsichtsrat zu, soll noch am Sonntag die Verpflichtung des 46-Jährigen bekannt gegeben werden.

Somit dürfte nach gerade einmal einem halben Jahr schon wieder Schluss für den gebürtigen Kölner in Düsseldorf sein. Schon seit der Übernahme von Daniel Thioune (51) nach dem siebten Spieltag auf Platz zehn liegend lief es überaus holprig für den 51-Jährigen.

Erst nach sechs Spielen im Amt konnte der Coach zum ersten Mal einen Sieg mit seinem Team feiern, bis zum Ende der Hinrunde kam nur noch ein weiterer hinzu.