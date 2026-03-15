Dynamo völlig entfesselt! SGD schickt Münster mit 6:0 nach Hause

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18. Minute: zwei-Tore-Führung! Dynamo legt nach

TOOOOOOOR FÜR DYNAMO! Nach einem Ballgewinn von Hauptmann schalten die Dynamos blitzschnell in die Offensive. Hauptmann zieht das Teampo an, rennt mit der Kugel am Fuß in die Box, legt dann quer zu 1:0-Torschütze Bobzien. Dieser netzt erneut ein.

14. Minute: Bobzien bringt Dynamo in Führung!

TOOOOOOOR FÜR DIE HAUSHERREN! Nach deinem tollen Zuspiel von Hauptmann kommt Bobzien an den Ball, tänzelt sich von links in die Box. Nach einer gekonnten Ballbewegung nimmt er dann den Kopf hoch, bleibt cool und verwandelt zum 1:0. So einfach kann Fußball sein.

Eiskalt: Dynamo-Profi Ben Bobzien (22) verwandelt zum 1:0. © Robert Michael/dpa

12. Minute: Hauptmann schlägt von links eine Flanke in die SCP-Box. Einen Abnehmer für dessen hereingegeben Ball kann der SGD-Kapitän jedoch nicht finden. Angreifer Vermeij kommt nicht ran, verpasst.



10. Minute: Dynamos Wagner probiert es mal mit einem Schuss aus der Distanz. Beim Versuch rutscht der Mittelfeldakteur allerdings weg, sodass der Ball SCP-Keeper Schenk vor keine Probleme stellt.

7. Minute: Immer wieder versuchen es die Gäste mit schnellen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte. Von Erfolg gekrönt ist deren Vorhaben in der Anfangapshase jedoch nicht.

5. Minute: Nun aber zurück zum Sportlichen! Dynamos Rossipal tankt sich von links in Richtung des gegnerischen Sechzehners und bedient Hauptmann, der die Kugel zu Bobzien durchsteckt. Der kann das Ding allerdings nicht aufs Tor bringen, wird zuvor gestoppt.

3. Minute: Preußen-Fans mit Pyroshow

Doch zunächst einmal richtet sich der Blick aufs Treiben im Gästeblock. Die mitgereisten SCP-Anhänger fackeln reichlich Pyro ab. Zahlreiche Bengalos, Rauchbomben sowie Raketen kommen dabei zum Einsatz.



Der SCP-Anhang zündet jede Menge Pyrotechnik. © privat

1. Minute: Anpfiff im Rudolf-Harbig Stadion

Vorhang auf! Der SCP hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen die Hausherren Gelb, das Gästeteam ist heute komplett in Weiß gekleidet.

Vor Anpfiff: In Kürze ertönt der Anpfiff. Die Spannung steigt, das Warten hat schon bald ein Ende.

Vor Anpfiff: Hereinspaziert! Angeführt von Schiedsrichter Wienefeld laufen beide Teams unter dem Applaus von mehr als 30.000 Fans ins Dynamo-Wohnzimmer ein.

Vor Anpfiff: Das Stadion steht, die Fans halten ihre Schals hoch und singen die Dynamo-Hymne lautstark mit.

13.15 Uhr: Ende der Aufwärmphase

Zum Abschluss der Aufwärmung versammeln sich die Dynamo-Profis vor dem heimischen K-Block, stellen sich in einer Reihe auf und stimmen sich gemeinsam mit den Fans noch einmal ein, ehe sie in die Kabine zurückkehren.

13.13 Uhr: Dunkle Wolken über dem Rudolf-Harbig-Stadion

Noch vor wenigen Tagen sorgten Sonne und zweistellige Temperaturen für frühlingshafte Stimmung. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Der Himmel ist grau, der Blick nach oben lässt Regen zumindest erahnen. Spätestens mit Anpfiff wird das hier aber kaum noch jemanden interessieren. Dann richtet sich der Fokus nämlich voll und ganz aufs Spiel.

Die Sonne zeigt sich heute nicht über dem RHS, nur graue Wolken bedecken den Himmel. © privat

13.07 Uhr: Warm-up läuft

Laufen, dehnen, passen: Die Teams bringen Körper und Beine auf Betriebstemperatur und machen sich spielbereit.

Hier rollt in etwa 20 Minuten der Ball. © privat

Rund 1800 Münsteraner sind heute im RHS zu Gast. © privat

13.01 Uhr: Dynamo muss heute unbedingt punkten

Für das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (43) zählt gegen den Tabellennachbarn nur Zählbares, um weiterhin über dem Strich zu bleiben. Gelingt der Heimsieg, könnten die Dresdner von Platz 15 an Arminia Bielefeld, Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig vorbeiziehen und bis auf Rang zwölf vorrücken. Eine Niederlage würde die SGD hingegen direkt auf den Relegationsplatz zurückwerfen.

12.40 Uhr: Vier Änderungen beim SCP

Stamms Gegenüber Ende wechselt hingegen auf gleich vier Positionen. Jaeckel, Benger, Vilhelmsson und Mees beginnen anstelle von Koulis, Preißinger, Yamada sowie Rondic.

12.30 Uhr: So startet Dynamo-Coach Stamm gegen Preußen Münster

Soeben sind die Aufstellungen bekannt gegeben worden. Wie auch sonst üblich, gucken wir uns zunächst die Startformation der Dynamos an: SGD-Coach Stamm nimmt keine personellen Änderungen vor und schickt damit die gleiche Elf ins Rennen wie auch zuletzt beim torreichen 3:3-Remis beim Karlsruher SC. Vor Anpfiff des Spiels muss der 43-jährige Cheftrainer allerdings einen kurzfristigen Personal-Ausfall einstecken: Ersatzkeeper Bethke steht wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht im Kader der Schwarz-Gelben. Für den Winter-Neuzugang aus Cottbus sitzt Mesenhöler auf der Bank. Neu dabei sind ebenfalls Nachwuchs-Kicker Müller sowie Lemmer. Mit einem Tribünenplatz begnügen müssen sich derweil Bünning, Kammerknecht, Marx sowie Menzel. Letzterer war am gestrigen Samstag erst für die "U23" im Einsatz.

Blick auf den Aufstellungsbogen: So gehen beide Teams ins Keller-Duell. © TAG24/Ivan Simovic

12.01 Uhr: Dynamo Dresdens Team ist nun ebenfalls am Stadion angekommen

Einige Minuten nach dem Gegner ist auch Dynamo Dresden am Stadion angekommen. Wie schon im vergangenen Heimspiel gegen Darmstadt kommt der Bus aus Richtung Straßburger Platz: Ob es Glück bringt!?

Der Bus der SGD ist da. © TAG24/Ivan Simovic

11.54 Uhr: Das Team von Preußen Münster ist am Stadion angekommen

Als erstes Team trifft der heutige Gegner, Preußen Münster, am Stadion ein.

Das Team vom SC Preußen Münster ist am Stadion angekommen. © TAG24/Ivan Simovic

11.34 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm am Rudolf-Harbig-Stadion

Noch ist am Familienspieltag von Dynamo Dresden nicht so viel los, doch in zwei Stunden werden die Fans ihrem Team und dem Gegner ordentlich einheizen im Rudolf-Harbig-Stadion, dessen Heimbereich ausverkauft ist.

Noch ist es recht übersichtlich vor dem K-Block, doch schon bald wird die Hütte voll sein. © TAG24/Ivan Simovic

Vor dem Haupteingang herrscht das übliche Treiben rund zwei Stunden vor Anpfiff. © TAG24/Ivan Simovic

11.10 Uhr: Schiedsrichter Jarno Wienefeld pfeift das heutige Heimspiel von Dynamo Dresden

Als Schiedsrichter ist heute Jarno Wienefeld (27) im Einsatz. Seit 2023 gehört er zum Kreis der DFB-Schiedsrichter und kommt bislang auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga. Zwei dieser Spiele absolvierte der 27-Jährige mit Beteiligung von Preußen Münster, die der SCP jeweils mit 2:1 für sich entschied. Vielleicht also ein gutes Vorzeichen für die Gäste. Auch mit Dynamo Dresden hat der Projektmanager in der Energiebranche bereits Bekanntschaft gemacht. Ende Dezember 2024 leitete er das Drittliga-Gastspiel der SGD bei der SpVgg Unterhaching, das Dresden dank der Tore von Aljaz Casar (25), David Kubatta (22) und Stefan Kutschke (37) klar mit 3:0 gewann. Diskussionen mit dem Unparteiischen sollten die Kicker allerdings besser vermeiden. Wienefeld zeigt bei Meckern vergleichsweise schnell Gelb. Ihm assistieren Luca Jürgensen (29) und Mario Hildenbrand (30). Vierter Offizieller ist Timon Schulz.

Jarno Wienefeld (27) leitete die Partie heute. © Swen Pförtner/dpa

10.50 Uhr: Wer zeigt heute Dynamo Dresden gegen Preußen Münster live im TV?

Ohne kostenpflichtiges Streaming-Abo bleibt Live-Fußball im TV heute außen vor. Das Spiel der Dynamos gegen die Preußen aus Münster läuft nämlich exklusiv nur bei Sky. Ganz verzichten müsst Ihr auf das Spiel dennoch nicht, denn in unserem TAG24-Liveticker könnt Ihr die Partie live mitverfolgen und verpasst nichts Entscheidendes. Viel Spaß!

Zu sehen ist die Partie heute nur bei Sky. © DPA / HARRY LANGER

10.30 Uhr: So sieht die Bilanz von Dynamo Dresden gegen Preußen Münster aus

Heute treffen beide Mannschaften zum zwölften Mal aufeinander. Die Bilanz spricht dabei klar für Dynamo. Fünf Siege konnten die Dresdner bisher holen, während Münster nur zwei Erfolge verbuchte. Vier Begegnungen endeten unentschieden, darunter auch das Hinspiel im Oktober. Die SGD hatte dort mehrfach die Chance zu gewinnen, führte zweimal, musste sich aber am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Besonders ärgerlich verlief das Auswärtsspiel der Schwarz-Gelben für Lars Bünning (28), der zunächst die 2:1-Führung erzielte, in der 85. Minute aber unglücklich das eigene Tor traf.



Bitterer Fußball-Nachmittag für Lars Bünning (28): Der Dynamo erzielte zwei Treffer, durfte sich am Ende aber nur einmal freuen. © Bernd Thissen/dpa

10.10 Uhr: Aktionsspieltag im Rudolf-Harbig-Stadion

Nicht nur das Sportliche steht bei den Dynamos heute im Fokus, sondern auch der Nachwuchs. Am Eingang Lennéplatz und hinter der Hornbachtribüne laden beim Familienspieltag verschiedene Aktionsstände zum Mitmachen ein.

Für die zwölfjährige Clara wird dieser Tag besonders unvergesslich: Sie darf als Stadionsprecherin nämlich zum Mikrofon greifen und unter anderem das 3000. Mitglied der Giraffenbande vorstellen. Davor sowie danach ist SGD-Urgestein Peter Hauskeller (73) an der Reihe, der den Zuschauern wie seit 1992 gewohnt so richtig einheizt.

An diesem Sonntag findet im Rudolf-Harbig-Stadion der Familienspieltag statt. © Lutz Hentschel

9.50 Uhr: Gelbsperre droht! Diese Spieler müssen heute aufpassen

Bei Dynamo stehen gleich drei Spieler unter besonderer Beobachtung. Stefan Kutschke (37), Niklas Hauptmann (29) und Robert Wagner (22) haben jeweils ihre vierte Gelbe Karte kassiert. Eine weitere würde automatisch eine Sperre nach sich ziehen. Aufseiten der Münsteraner ist es ein Akteur mehr, der Gefahr läuft auszufallen: Yassine Bouchama (28), Marvin Schulz und Jorrit Hendrix (beide 31) sowie Jano ter Horst (23) müssen ebenfalls vorsichtig bleiben.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann (29) ist mit Gelb vorbelastet. © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Auf wen muss SGD-Coach Stamm heute verzichten?

Für das Keller-Duell gegen die Preußen stehen Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (43) nahezu alle Optionen offen. Abgesehen vom langzeitverletzten Keeper Lennart Grill (27) muss nur Vinko Sapina (30) wegen Rückenproblemen passen, der Rest des Teams ist einsatzbereit. Bei den Gästen sieht die Lage deutlich angespannter aus: Antonio Tikvic (21), Malik Batmaz (25) und Simon Scherder (32) fallen nach Kreuzbandrissen aus, dazu fehlen Lars Lokotsch (29) und Luca Bolay (23). SCP-Coach Alexander Ende (46) darf allerdings auf Abwehrchef Paul Jaeckel (27) zurückgreifen, der seine Gelb-Rot-Sperre verbüßt hat.

Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43) kann gegen die Münsteraner aus den Vollen schöpfen. © Lutz Hentschel

9.10 Uhr: Ausverkaufter Heimbereich, Gästefans reisen mit Sonderzug an

Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Dynamo kann erneut auf die volle Unterstützung seiner Anhänger setzen. Rund 31.000 Zuschauer werden heute im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet, damit ist das SGD-Match auf heimischer Seite ausverkauft.



Mit dabei sind übrigens auch fast 1800 Gästefans, von denen Hunderte bereits seit den frühen Morgenstunden mit einem Sonderzug inklusive "Sambawagen" unterwegs sind. In Dresden angekommen steigen die Reisefreudigen dann in Shuttlebusse, die sie ohne Umwege direkt zum Wohnzimmer der Schwarz-Gelben bringen.

Auch diesmal ist das Rudolf-Harbig-Stadion brechend voll. © Lutz Hentschel

8.55 Uhr: Stau-Alarm zum Heimspiel? So sieht es heute auf den Straßen aus!

An Heimspieltagen der Dynamos wird es auf den Straßen der Stadt häufig eng. Besonders rund um das Rudolf-Harbig-Stadion und auf den wichtigsten Zufahrtswegen staut es sich nicht selten schon Stunden vor dem Anpfiff. Vor der heutigen Partie bleibt die Lage bislang jedoch entspannt. SGD-Fans, die mit dem Auto von außerhalb anreisen, sollten dennoch einen Blick auf die Baustellen am A4-Dreieck Dresden-West werfen. Dort wird nämlich seit Freitagabend bis einschließlich Montagfrüh gearbeitet. Wer auf Nummer sicher gehen will, fährt also besser rechtzeitig los, um das Spiel heute auch wirklich nicht zu verpassen. Gute Fahrt!

Aufatmen: Ein Verkehrschaos ist heute nicht zu befürchten. © Eric Münch

8.40 Uhr: Greift Dynamo im Keller-Duell nach den Big Points?

Heute zählt's! Für die Dynamos geht es an diesem Sonntagnachmittag gegen Preußen Münster um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Das Duell mit dem direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller könnte der SGD im Erfolgsfall Luft nach unten verschaffen. Eine Niederlage würde den Tabellen-15. hingegen noch tiefer in den Abstiegssog geraten lassen. SGD-Trainer Thomas Stamm (43) erkannte die Wichtigkeit der Begegnung an, wollte ihr aber dennoch nicht mehr Gewicht beimessen als nötig: "Es wird nicht um sechs Punkte gehen. Es wird ein ganz normales Zweitligaspiel sein gegen eine Mannschaft, die in den ähnlichen Tabellenregionen sich bewegt - und dann ist es auch nicht mehr", machte der Coach auf der Pressekonferenz am vergangenen Freitag vor dem Heimspiel klar. Innerhalb der Mannschaft sei demnach klar, an welchen Stellschrauben gearbeitet werden müsse und worauf es in der Partie ankommen werde. "Sie können davon ausgehen, dass jeder Spieler heiß auf dieses Spiel ist", versicherte der 43-Jährige.

Für die Mannen von Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (43) geht es an diesem Sonntag gegen Preußen Münster. © Lutz Hentschel

15. März, 8.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Preußen Münster. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.