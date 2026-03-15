 47.368

Dynamo völlig entfesselt! SGD schickt Münster mit 6:0 nach Hause

Dynamo Dresden hat Preußen Münster mit 6:0 zerlegt und und sich sich damit den so wichtigen Dreier im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt geholt.

Von Ivan Simovic

Dresden - Mit einer sensationellen Sechs-Tore-Gala hat Dynamo Dresden im Kampf um den Klassenerhalt ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Vor heimischer Kulisse feierte die Mannschaft von Chefcoach Thomas Stamm gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Preußen Münster am Sonntag einen furiosen 6:0-Erfolg, kletterte damit hoch bis auf Rang 12.

Gleichzeitig stellte die SGD mit dem höchsten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte einen neuen Rekord auf. Zuvor hatte ein 5:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am 15. Oktober 2016 als Bestwert gegolten.

Den Grundstein für einen denkwürdigen Fußball-Nachmittag vor 31.010 Zuschauern legte Ben Bobzien mit einem frühen Doppelpack (14. Minute/18.). Niklas Hauptmann erhöhte auf 3:0 (31.) und sorgte noch vor dem Seitenwechsel für eine komfortable Führung. Nach der Pause machte Vermeij mit zwei Treffern innerhalb einer Minute 4:0/5:0 (57./58.) alles klar. Jason Ceka setzte mit dem 6:0 (74.) den Schlusspunkt.

TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch selbstverständlich vor, während sowie nach der Partie auf dem Laufenden.

15.43 Uhr: Warten auf Pressekonferenz

Abpfiff heißt noch lange nicht Feierabend.

Gleich folgt die Pressekonferenz mit beiden Cheftrainern. Besonders interessant wird sein, welche Erklärung SCP-Coach Ende für das 0:6-Debakel aus Sicht der Gäste findet.

15.23 Uhr: Abpfiff! Dresden schießt Preußen Münster mit 6:0 aus dem Stadion

Schluss, das Spiel ist vorbei!

Dynamo Dresden zerlegt Preußen Münster mit 6:0 (3:0) und holt sich damit den so wichtigen Dreier im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt.

Dynamo Dresden - Preußen Münster 6:0 (3:0)

Torschützen: Ben Bobzien 1:0/2:0 (14. Minute/18.), Niklas Hauptmann 3:0 (31.), Vincent Vermeij 4:0/5:0 (57./58.), Jason Ceka 6:0 (74.)

90. +1: Vier Minuten werden hier noch draufgepackt.

87. Minute: Dynamos Rossipal schlägt eine Flanke von links in den Sechzehner, wo Sterner am höchsten steigt und den Ball nur knapp am linken Pfoesten vorbei ins AUs köpft. Das wäre beinahe das 7:0.

84. Minute: Und auch Stefan Kutsche bekommt nun Einsatzzeit! Der Kapitän kommt für Zauberer Ceka neu in die Partie.

82. Minute: Münsters Benger legt Ceka, bekommt in der Folge den Gelben Karton.

76. Minute: Nächster Doppelwechsel bei den Schwarz-Gelben! Nun dürfen auch Bodeder sowie Daferner ran, Amoako und Vermeij gehen dafür runter.

74. Minute: Magier Ceka erhöht auf 6:0!

Wer hat noch nicht, wer will nochmal?

Ceka marschiert von der Mittellinie in Richtung SCP-Box. Vor dem Sechzehner lässt er dann erst Jaeckel stehe, ehe er den Bakl anschließend aus halbrechter ins links Toreck zaubert. Was für eine geile Bude!

72. Minute: SCP-Fans stellen Untestützung ein

Große Party im K-Block, gedrückte Stimmung auf der anderen Seite.

Während die Dynamo-Fans den fünften Treffer ausgelassen feiern, ist es im Gästeblock still. Beim Stand von 5:0 werden die Fahnen eingerollt, viele Fans stehen nur noch schweigend da. Wer will es ihnen verübeln?

Die mitgereisten SCP-Fans haben den Support eingestellt.
Die mitgereisten SCP-Fans haben den Support eingestellt.  © privat

68. Minute: Nun wechselt auch Stamm. Der Cheftrainer bringt Herrmann und Müller. Hauptmann und Keller dürfen in den wohlverdienten Feierabend.

64. Minute: Münsters Hendrix versucht es jetzt mal aus der Distanz. Dessen Schuss aus etwa 20 Metern fliegt allerdings weit vorbei.

61. Minute: Der nächste Wechsel bei den Gästen! Amenyido kommt für Schulz.

58. Minute: Vermeij trifft erneut, Fußball-Wahnsinn im RHS

TOOOOOOOR FÜR DYNAMO - und jetzt brechen hier alle Dämme!

Erneut ist es Vermeij, der die Defensive dusslig aus der Wäsche gucken lässt.

Zunächst fängt der Angreifer das Zuspiel von Keeper Schenk auf Hendrix ab, nimmt dann den Kopf hoch, tänzelt sich vorbei am zuvor ausgerutschten SCP-Schlussmann und schiebt am Ende locker ins leere Gehäuse ein. 5:0!

57. Minute: Dynamos schrauben Führung weiter nach oben!

TOOOOOOOR FÜR DYNAMO!

Befreiungsschlag nach vorne, Vermeij schnappt sich die Kugel im Sechzehner, legt sie sich mit einer Körpertäuschung nach innen und schließt eiskalt ab.

57. Minute:

52. Minute: Kurz darauf steht der SGD-Linksverteidiger erneut im Fokus, als er von SCP-Akteur Ter Horst im Zweikampf um die Kugel umgeräumt wird und liegen bleibt.

Nach einer kurzen Behandlungspause steht er aber wieder, kann weitermachen.

49. Minute: Dynamos Rossipal fasst sich mal ein Herz und zündet eine Fackel aus gut 23 Metern. Der Ball fliegt allerdings ein gutes Stück über den Kasten.

47. Minute: Während die Dresdner ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang gehen, startet der SCP mit zwei neuen Akteuren. Mees und Vilhelmsson bleiben draußen,Rondic sowie Sertdemir stehen neu auf dem Grün.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder

Schiri Wienefeld gibt das Spiel frei, der Ball rollt.

Vor Anpfiff der zweiten Hälfe: Gleich geht's weiter! Die Hausherren kommen als erstes aus den Katakomben.

Dynamo führt mit 3:0 zur Pause

Kurz darauf ist Schluss.

Pause im Rudolf-Harbig-Stadion.

45. +3: Dynamo lässt XXL-Chance liegen

Das muss doch das 4:0 sein!

Nach dem Zuspiel von Ceka taucht Vermeij vor dem Tor auf, sucht jedoch noch den Weg durch die Abwehr und verspielt so die Möglichkeit zum nächsten Treffer.

Auch Hauptmann und Bobzien kommen im Strafraum noch zum Ball, bringen ihn aber nicht an Schenk vorbei. Es bleibt damit beim 3:0.

45. Minute: 120 Sekunden packt das Unparteiischen-Gespann hier noch obendrauf.

42. Minute: Viel ist in dieser ersten Hälfte nicht mehr zu gehen - und alles sieht stark nach einer Drei-Tore-Pausenführung der SGD aus. Wahnsinn!

40. Minute: Bei einer Ecke von Münster kommt Mees zum Torabschluss. Dynamos Keller steht allerdings goldrichtig und kratzt das Ding gerade noch so mit dem Fuß in allerhöchster Not von der Linie. Was für eine tolle Rettungsaktion!

37. Minute: SCP-Coach Ende hat offenbar genug gesehen und wechselt noch vor der ersten Halbzeit. Meyerhöfer muss runter, für ihn kommt nun Makridis neu in die Partie.

31. Minute: Drei-Tore-Führung für Dynamo

TOOOOOOOR FÜR DYNAMO!

Schreiber eröffnet von hinten mit einem Wurf auf Rossipal. Der fackelt nicht lange und bedient den aus der eigenen Hälfte startenden Hauptmann mit einem langen Ball.

Was zunächst wie ein Annahmeversuch wirkt, entpuppt sich schließlich als Torschuss, der den Weg ins SGD-Glück findet. 3:0!

Dynamos Jason Ceka (26), Vincent Vermeij (31) sowie Niklas Hauptmann (29, v.l.n.r.) bejubeln das 3:0.
Dynamos Jason Ceka (26), Vincent Vermeij (31) sowie Niklas Hauptmann (29, v.l.n.r.) bejubeln das 3:0.  © Robert Michael/dpa

30. Minute: Dynamos Amoako unterbindet den SCP-Angriffsversuch mit einem Foul an Mees und sieht dafür von Schiedsrichter Wienefeld die Gelbe Karte.

28. Minute: Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen sind in Folge des Zwei-Tore-Schockers um offensive Akzente bemüht. So richtig Torgefahr ausstrahlen können die Münsteraner bis hierhin aber noch nicht.

25. Minute: SCP-Kicker Schulz marschiert mit großen Schritten in Richtung Dynamo-Sechzehner. Von der rechten Seite versucht er es dann mit ein scharfes Zuspiel. SGD-Keeper Schreiber ist allerdings hellwach, entschärft die Situation.

22. Minute: Glück für Dynamo! Bei einer Flanke im Strafraum von Münsters Ter Horst bekommt Rossipal die Hand an den Ball. Zum Ärger der Gäste wird diese Situation allerdings nicht geahndet.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: