Ende für Anfang bei Fortuna Düsseldorf - seinen Nachfolger kann man sich nicht ausdenken

Düsseldorf - Und wieder ist es sein Schicksalsmonat April! Nach der 1:2-Pleite gegen Holstein Kiel am Freitagabend, die Fortuna Düsseldorf wieder tief in den Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga zog, ist Chefcoach Markus Anfang (51) freigestellt worden. Erst im Oktober hatte er das Team übernommen.

Für Markus Anfang (51) war die vierte Niederlage in Folge eine zu viel. © Anke Waelischmiller/dpa

Wie F95 am Sonntagabend offiziell bekannt gab, seien der 51-Jährige sowie sein Assistent Florian Junge (40) von ihren Aufgaben entbunden worden.

Kurios: Schon bei seinen letzten beiden Stationen 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden hatte es Anfang 2025 bzw. 2024 im April erwischt, damals allerdings im Aufstiegs- anstatt im Abstiegskampf. Auch beim 1. FC Köln wurde der 51-Jährige 2019 im April entlassen.

Ein Nachfolger steht bereits fest: Alexander Ende (46) übernimmt als neuer Cheftrainer und löst damit Anfang ab.

Ende war erst vor rund einem Monat bei Preußen Münster entlassen worden, beim direkten Fortuna-Konkurrent im Abstiegskampf war ihm eine 0:6-Niederlage bei Dynamo Dresden zum Verhängnis geworden.

Trotzdem setzen F95-Sportvorstand Sven Mislintat (53) und Co. im Saisonendspurt auf die Qualitäten von Ende, der zuvor zwei Jahre lang beim SC Verl tätig gewesen war. "Wir haben genau analysiert, was unsere Mannschaft jetzt in dieser Phase braucht, um den Klassenerhalt zu sichern", erklärte Mislintat. "Und genau das bringt Alexander Ende mit. Ihm trauen wir eine klare inhaltliche Lösung für die letzten fünf Spiele zu."

Somit ist nach gerade einmal einem halben Jahr schon wieder Schluss für den gebürtigen Kölner in Düsseldorf sein. Schon seit der Übernahme von Daniel Thioune (51) nach dem siebten Spieltag auf Platz zehn liegend lief es überaus holprig für den 51-Jährigen.

Erst nach sechs Spielen im Amt konnte der Coach zum ersten Mal einen Sieg mit seinem Team feiern, bis zum Ende der Hinrunde kam nur noch ein weiterer hinzu.