Spieler verabschiedeten ihn schon vor Tagen: Mislintat-Aus in Düsseldorf endlich offiziell

Düsseldorf - Seit Tagen kursiert der Abschied von Sven Mislintat (53) von Fortuna Düsseldorf durch alle Medien, selbst mehrere Spieler verabschiedeten sich schon öffentlich von dem Sportvorstand. Doch erst jetzt macht der Zweitliga-Absteiger es offiziell: Nach nicht einmal einem halben Jahr im Amt ist schon wieder Schluss für das "Diamantauge". Sein Nachfolger wird Samir Arabi (47).

Sven Mislintat (53) und Fortuna Düsseldorf gehen nach dem Abstieg getrennte Wege. © Christoph Reichwein/dpa

"Fortuna war und ist für mich eine Herzensangelegenheit. Aber wie das manchmal im Leben so ist, entwickeln sich die Dinge anders, als sich das alle gewünscht hätten", erklärte Mislintat zu seinem Abschied: "Der Abstieg und seine Auswirkungen haben uns alle brutal getroffen."

Düsseldorf hatte vor dem letzten Spieltag gegen Greuther Fürth eigentlich eine gute Ausgangslage gehabt, um die Klasse zu halten, verlor das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aber mit 0:3 und stieg so sogar direkt ab.

Als Konsequenz steht der Verein nun beinahe ohne Spieler da, schließlich hatte kaum ein Profi einen für die 3. Liga gültigen Vertrag.

Bei der Aufarbeitung in den vergangenen Tagen habe man darüber diskutiert, welche Schlüsse nun gezogen werden müssen, und habe dabei festgestellt, dass man unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins habe, sagte der 53-Jährige.

Am Ende steht die Trennung nach weniger als sechs Monaten: "Ich wünsche der Fortuna von Herzen wirklich nur das Beste und hoffe, dass der Wiederaufstieg schnell gelingt."