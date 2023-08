Fortuna fiebert erstem Spiel ohne Eintritt entgegen: "Der Wind dreht sich im Fußball!"

Düsseldorf - Das erste Freispiel von Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga rückt näher.

Alexander Jobst (49) ist seit dem 15. Februar 2022 Vorstandsvorsitzender von Fußball-Zweitligaklub Fortuna Düsseldorf. © Oliver Berg/dpa

"Wir werden Anfang September den eigentlichen Anmeldeprozess für das Spiel gegen Kaiserslautern aktivieren. Dann kann man sich bewerben", erklärte der Vorstandvorsitzende Alexander Jobst (49) im "Kicker" (Montagausgabe).

Mit dem Projekt "Fortuna für alle" sollen Fußballspiele in Düsseldorf zukünftig bei freiem Eintritt besucht werden können.

Das erste von drei Spielen innerhalb des Pilotprojekts in dieser Saison wird am 21. Oktober gegen den 1. FC Kaiserslautern stattfinden. In die Detailplanung sind die Fans einbezogen.

"Nach welchen Kriterien die Tickets bei einer Übernachfrage verteilt werden, dafür wird es einen Mechanismus geben, der gerade mit unseren Fans und Mitgliedern erarbeitet wird", erklärte Jobst, der weiterhin von dem Konzept überzeugt.

Klar ist bereits, wer bestellt und dann unentschuldigt nicht kommt, werde dann nicht mehr berücksichtigt.