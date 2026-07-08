Erstes Derby schon am 3. Spieltag: Aue startet gegen die VSG, Zwickau in Jena und der CFC in Berlin
Aue/Chemnitz/Zwickau - Das ist mal ein echtes Hammerprogramm, das die drei westsächsischen Klubs zum Regionalligastart vor die Nase gesetzt bekommen! Absteiger Erzgebirge Aue empfängt zum Auftakt die hochgerüstete VSG Altglienicke, die sich jüngst mit Anthony Barylla (29), Tolga Cigerci (34) oder John Anthony Brooks (33) äußerst prominent verstärkt hat.
"Das ist ein extrem dickes Brett. Gemessen am Marktwert des Teams mit vielen namhaften Neuzugängen einer der schwersten Gegner und Mit-Favorit gleich zu Beginn. Aber wir spielen zu Hause und wollen unsere Ambitionen schon zum Liga-Start unter Beweis stellen", sagt FCE-Coach Khvicha Shubitidze (51).
Derbyzeit ist in der Hinrunde am fünften Spieltag in Chemnitz und am 14. Spieltag in Zwickau angesagt.
Nicht minder knackig ist das Auftaktprogramm des FSV Zwickau. Der Vorjahresdritte startet beim amtierenden Vizemeister Carl Zeiss Jena, empfängt danach den Greifswalder FC und gastiert am dritten Spieltag zum Bezirksderby beim Chemnitzer FC.
"Unser Ziel ist es, besser in die Saison zu starten, als das in den vorangegangenen Jahren der Fall war. Mit Jena haben wir gleich einen Hammerauftakt vor toller Kulisse. Greifswald ist aufgrund vieler personeller Veränderungen eine Unbekannte und dann am dritten Spieltag gleich Derbyzeit, was will man mehr?", sagt FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42).
Chemnitzer FC reist zu Beginn zu Hertha BSC II
Der Chemnitzer FC hat ein Berlin-Doppel, erst bei Hertha BSC II., dann daheim gegen BFC Preussen.
Zum zweiten Heimspiel in Folge kommt der FSV: "Zum Saisonstart kommt es darauf an, das mitzunehmen, was wir uns in der Sommervorbereitung erarbeitet haben. Mit Hertha wartet direkt eine Mannschaft auf uns, die viel Tempo und Qualität mitbringt und uns vom ersten Spiel an voll fordern wird. Auch der BFC Preussen wird eine echte Herausforderung. Sie haben in der vergangenen Saison direkt hinter uns abgeschlossen und werden mit viel Selbstvertrauen nach Chemnitz kommen", so CFC-Trainer Benjamin Duda (38).
"Wir wissen, dass uns gleich zum Auftakt zwei anspruchsvolle Aufgaben erwarten. Unser Anspruch ist es, in beiden Spielen eine gute Leistung auf den Platz zu bringen, zu punkten und uns die Basis für die Wochen danach zu erarbeiten."
Ansetzungen Regionalliga Nordost Hinrunde
1. Spieltag, 24. - 26.7.
- Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau
- Hertha BSC II . - Chemnitzer FC
- Erzgebirge Aue - VSG Altglienicke
2. Spieltag, 31.7. - 2.8.
- FSV Zwickau - Greifswalder FC
- Chemnitzer FC - BFC Preussen
- Tasmania Berlin - Erzgebirge Aue
3. Spieltag, 4./5.8.
- Erzgebige Aue - BFC Dynamo
- Chemnitzer FC - FSV Zwickau
4. Spieltag, 7. - 9.8.
- Hallescher FC - Chemnitzer FC
- BFC Dynamo - FSV Zwickau
- Erzgebirge Aue - BFC Preussen
5. Spieltag 14.8 - 16.8.
- Chemnitzer FC - Erzgebirge Aue
- FSV Zwickau - FSV Luckenwalde
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg