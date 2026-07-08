Erstes Derby schon am 3. Spieltag: Aue startet gegen die VSG, Zwickau in Jena und der CFC in Berlin

Aue/Chemnitz/Zwickau - Das ist mal ein echtes Hammerprogramm, das die drei westsächsischen Klubs zum Regionalligastart vor die Nase gesetzt bekommen! Absteiger Erzgebirge Aue empfängt zum Auftakt die hochgerüstete VSG Altglienicke, die sich jüngst mit Anthony Barylla (29), Tolga Cigerci (34) oder John Anthony Brooks (33) äußerst prominent verstärkt hat.

Am ersten Spieltag trifft der FSV Zwickau auf Carl Zeiss Jena. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das ist ein extrem dickes Brett. Gemessen am Marktwert des Teams mit vielen namhaften Neuzugängen einer der schwersten Gegner und Mit-Favorit gleich zu Beginn. Aber wir spielen zu Hause und wollen unsere Ambitionen schon zum Liga-Start unter Beweis stellen", sagt FCE-Coach Khvicha Shubitidze (51).

Derbyzeit ist in der Hinrunde am fünften Spieltag in Chemnitz und am 14. Spieltag in Zwickau angesagt.

Nicht minder knackig ist das Auftaktprogramm des FSV Zwickau. Der Vorjahresdritte startet beim amtierenden Vizemeister Carl Zeiss Jena, empfängt danach den Greifswalder FC und gastiert am dritten Spieltag zum Bezirksderby beim Chemnitzer FC.

"Unser Ziel ist es, besser in die Saison zu starten, als das in den vorangegangenen Jahren der Fall war. Mit Jena haben wir gleich einen Hammerauftakt vor toller Kulisse. Greifswald ist aufgrund vieler personeller Veränderungen eine Unbekannte und dann am dritten Spieltag gleich Derbyzeit, was will man mehr?", sagt FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42).