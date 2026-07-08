FSV-Generalprobe im einst größten Stadion der Welt!

Prag/Zwickau - Der Austragungsort für die Generalprobe des FSV Zwickau bei der U23 von Sparta Prag steht fest und dürfte so manches Groundhopper-Herz höher schlagen lassen!

Das Strahov-Stadion in Prag: Hier findet am 17. Juli die FSV-Generalprobe gegen die U23 von Sparta Prag statt. © IMAGO / CTK Photo

Denn die Partie am 17. Juli findet im Strahov-Stadion statt, dem einstmals größten Stadion der Welt, in das in der Spitze zwischen 220.000 und 250.000 Zuschauer gepasst haben sollen.

Heutzutage verfügt das Strahov-Stadion, das seit 2003 ein Kulturdenkmal ist, noch über eine Kapazität von bis zu 56.000 Plätzen.

Dazu dient es dem tschechischen Rekordmeister Sparta Prag als Nachwuchsleistungszentrum und Trainingsgelände für die Jugend- und U23-Mannschaft, die hier auf Platz 1 auf die Schwäne treffen wird.