FSV-Generalprobe im einst größten Stadion der Welt!

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Der FSV Zwickau ist am 17. Juli im einst größten Stadion der Welt zu Gast. An diesem Tag findet die Generalprobe gegen die U23 von Sparta Prag statt.

Von Michael Thiele

Prag/Zwickau - Der Austragungsort für die Generalprobe des FSV Zwickau bei der U23 von Sparta Prag steht fest und dürfte so manches Groundhopper-Herz höher schlagen lassen!

Das Strahov-Stadion in Prag: Hier findet am 17. Juli die FSV-Generalprobe gegen die U23 von Sparta Prag statt.
Das Strahov-Stadion in Prag: Hier findet am 17. Juli die FSV-Generalprobe gegen die U23 von Sparta Prag statt.  © IMAGO / CTK Photo

Denn die Partie am 17. Juli findet im Strahov-Stadion statt, dem einstmals größten Stadion der Welt, in das in der Spitze zwischen 220.000 und 250.000 Zuschauer gepasst haben sollen.

Heutzutage verfügt das Strahov-Stadion, das seit 2003 ein Kulturdenkmal ist, noch über eine Kapazität von bis zu 56.000 Plätzen.

Dazu dient es dem tschechischen Rekordmeister Sparta Prag als Nachwuchsleistungszentrum und Trainingsgelände für die Jugend- und U23-Mannschaft, die hier auf Platz 1 auf die Schwäne treffen wird.

Für FSV-Coach Rico Schmitt (57) geht's bald mit seiner Mannschaft nach Prag.
Für FSV-Coach Rico Schmitt (57) geht's bald mit seiner Mannschaft nach Prag.  © Picture Point/Gabor Krieg

Anstoß zur FSV-Generalprobe ist um 16.30 Uhr. Wie die Westsachsen am Mittwoch mitteilten, steht allerdings noch eine Verlegung auf 17 Uhr im Raum.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / CTK Photo, Picture Point/Gabor Krieg

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