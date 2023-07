Achter Neuzugang beim FSV Zwickau kommt von der Küste

Der 20-Jährige hatte ursprünglich noch bis 2024 einen Vertrag bei Hansa Rostock. © FSV Zwickau

Ab sofort unterstützt der Offensivspieler aus dem hohen Norden die Schwäne. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 20-Jährige einen Jahresvertrag, bis zum 30. Juni 2024.

Martens durchlief seit der F-Jugend alle Nachwuchsmannschaften des F.C. Hansa Rostock. 2018 wechselte er für ein Jahr in das Nachwuchszentrum von RB Leipzig und kehrte anschließend wieder zurück in den Norden.

Für die Saison 2021/2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag und feierte im Mai 2022 beim 0:0 in Ingolstadt sein Zweitligadebüt. Dennoch war er in Rostock überwiegend für die U23 der Rostocker im Einsatz. Am Ende wurde er für die Rückrunde der vergangenen Saison an den Greifswalder FC ausgeliehen.