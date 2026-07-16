Alles andere als kleinkariert: FSV präsentiert neue Trikot-Serie

Zwickau - Auf diesen Tag warten die FSV-Fans jedes Jahr ganz besonders: der Tag, an dem das neue Saison-Trikot herauskommt. Beim FSV Zwickau ist es am Mittwochabend so weit gewesen und am Donnerstag steht nun das Fotoshooting im neuen edlen Stoff an.

Ben-Luca Moritz (26) und seine Mannschaftskollegen werden künftig zu Hause in Rot auflaufen. © FSV Zwickau

"Ein Trikot wie der Verein! Bodenständig und alles andere als kleinkariert!", werben die Schwäne für ihre neue Spielkleidung, die als komplett einheitliche Linie von Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots daherkommt.

So werden Ben-Luca Moritz (26) und seine Mannschaftskollegen künftig zu Hause in Rot und in der Fremde in Weiß auflaufen. Als Ausweichfarbe entschied man sich für Blau. Die Seite ziert ein rot-weißes Schachbrettmuster, weshalb bereits von der "Kroaten-Reihe" gewitzelt wird.

Ganz von der Hand zu weisen sind die Parallelen nicht, immerhin ist die kroatische Flagge ebenfalls Rot, Weiß und Blau, mit einem mittigen Schachbrettmuster.

Die Brust der FSV-Spieler ziert künftig wieder das Logo der Zwickauer Energieversorgung (ZEV), die den bisherigen Sponsor Hofmann Metall abgelöst hat.