Alles andere als kleinkariert: FSV präsentiert neue Trikot-Serie
Zwickau - Auf diesen Tag warten die FSV-Fans jedes Jahr ganz besonders: der Tag, an dem das neue Saison-Trikot herauskommt. Beim FSV Zwickau ist es am Mittwochabend so weit gewesen und am Donnerstag steht nun das Fotoshooting im neuen edlen Stoff an.
"Ein Trikot wie der Verein! Bodenständig und alles andere als kleinkariert!", werben die Schwäne für ihre neue Spielkleidung, die als komplett einheitliche Linie von Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots daherkommt.
So werden Ben-Luca Moritz (26) und seine Mannschaftskollegen künftig zu Hause in Rot und in der Fremde in Weiß auflaufen. Als Ausweichfarbe entschied man sich für Blau. Die Seite ziert ein rot-weißes Schachbrettmuster, weshalb bereits von der "Kroaten-Reihe" gewitzelt wird.
Ganz von der Hand zu weisen sind die Parallelen nicht, immerhin ist die kroatische Flagge ebenfalls Rot, Weiß und Blau, mit einem mittigen Schachbrettmuster.
Die Brust der FSV-Spieler ziert künftig wieder das Logo der Zwickauer Energieversorgung (ZEV), die den bisherigen Sponsor Hofmann Metall abgelöst hat.
Sachsenring-Logo im Nacken bleibt weiterhin fester Bestandteil
Was die Jerseys zu einem unverwechselbaren Must-have für die FSV-Fans macht, ist der Patch mit dem Slogan "Fussball gehört den Fans" - jenem Motto, das integraler Bestandteil des Crowdfundings zur Vereinsrettung im Zuge der drohenden Insolvenz 2023 war.
Die Trikots von Ausrüster Craft sind ab sofort im Onlinehandel (79,95 Euro) und ab nächster Woche dann auch im Fanshop erhältlich.
Das Sachsenring-Logo im Nacken bleibt weiterhin fester Bestandteil. Übrigens: Das Sachsenring-Trabant-S soll im Herbst offiziell wieder Bestandteil des Vereinslogos werden und den bisherigen Fußball im FSV-Wappen ersetzen.
Die geplante "Logo-Heimholung" bildet den Abschluss des Jubiläumsjahres zu "50 Jahre Europapokal".
Titelfoto: FSV Zwickau