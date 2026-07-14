FSV gewinnt 7:3 gegen Plauen: Aue-Talent Fraulob spielt bis Mittwoch vor

Plauen/Zwickau - Quentin Fraulob, ausgebildet in der Kumpelschmiede des FC Erzgebirge Aue , trainiert seit Montag beim FSV Zwickau zur Probe mit und absolvierte auch das Testspiel am Dienstagabend gegen den VFC Plauen (7:3).

Quentin Fraulob (19) ist aktuell Probespieler beim FSV Zwickau - bleibt er? © Marcus Hengst

"Wir wollen ihn uns bis Mittwoch anschauen und danach setzen wir uns zusammen. Er ist sehr gut ausgebildet und talentiert, aber wir werden genau abwägen, ob die Regionalliga jetzt schon für ihn Sinn macht oder einen Schritt zu früh kommt", erklärt FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) zum 19-Jährigen.

Die Westsachsen haben ein feines Näschen für die gut ausgebildeten Talente der Konkurrenz. So konnten sie im vergangenen Sommer Linksverteidiger Josua von Baer (20), zuvor Kapitän der U19-Bundesligaauswahl des Chemnitzer FC, von den Himmelblauen loseisen.

Gelingt mit Fraulob aus Aue ein ähnlicher Coup? Für die Veilchen wäre es im Gegenzug der nächste Youngster, dessen Weg nach der Ausbildung im Lößnitztal anderswo weitergeht. Aaron Henkel (19) ging letzten Sommer zum FC Eilenburg, von wo aus er nun zu Dynamos 'U23' wechselte.

Lukas Schimkus (18) spielte bei Magdeburgs Zweiter vor, Franco Schädlich (22) ist in Eilenburg, Finn Hetzsch (22) bei Empor Glauchau. Luis Pohlenz (19) wechselt nach TAG24-Infos zu Regionalligaaufsteiger Stahnsdorf.