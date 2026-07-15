Mit 520 PS durch die Liga! FSV Zwickau gibt mit neuem Mannschaftsbus Gas

Zwickau - Mit Vollgas durch die Regionalliga Nordost! Der FSV Zwickau hat am Mittwoch den nigelnagelneuen MAN-Mannschaftsbus von Reisedienst Kaiser präsentiert. Die Schmitt-Elf düst künftig mit 520 PS durch die Liga. Ob's den Schwänen den nötigen Rückenwind gibt?

Der neue FSV-Mannschaftsbus wurde am Mittwoch vorgestellt. © picture point/Sven Sonntag

"Wir wollen den Weg der letzten Jahre weitergehen. Nachdem wir in den vergangenen beiden Saisons unter den Top vier gewesen sind, wollen wir nun unter den ersten fünf dabei sein - dort, wo die Musik gemacht wird", betont Sportdirektor Robin Lenk (42).

Abseits des Rasens wird der eingeschlagene Weg ebenfalls konsequent fortgesetzt. "Die Entschuldung und wirtschaftliche Konsolidierung ist Priorität Nummer eins", erklärt Geschäftsführer André Beuchold. Der Schuldenstand konnte entsprechend zum 30. Juni auf 730.000 Euro reduziert werden.

Die Sponsoringerlöse sind trotz des verringerten Engagements des ehemaligen Hauptsponsors Hofmann Metall stabil geblieben.

Beuchold: "Wir wissen, dass uns die Sponsorengelder angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland nicht um die Ohren fliegen, sondern wir hart dafür arbeiten müssen."