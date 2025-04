Amüsante Offroad-Tour: FSV-Mannschaftsbus nimmt kuriose Umleitung

Offroad-Action beim FSV Zwickau! Der Mannschaftsbus musste sich seinen Weg durch den Brandenburger Sand bahnen. © Screenshot: instagram.com/FSVZwickau

Das sah mehr wie eine Motocross-Strecke aus und in der Tat begegneten dem Mannschaftsbus auf seiner etwas ungewöhnlichen Strecke zwei Motorradfahrer.

"Geh rüber! Geh rüber! Rüber, rüber, Junge!", rief Coach Rico Schmitt (56), als der Bus den ersten Fahrer überholen wollte.

Die Zwickauer nahmen ihren unfreiwilligen Umweg mit sichtlich viel Humor und Lockerheit. Kein Wunder, hatten sie doch kurz zuvor noch durch einen Treffer von Jahn Herrmann 1:0 (0:0) in Luckenwalde gewonnen und sich damit auf Platz vier festgesetzt.

Apropos festsitzen: "Wenn wir hier festfahren, was machen wir da? Schwitzt du schon?", fragte Rico Schmitt seinen Busfahrer Stephan Mildner.

"Wir kommen in Zwickau an. Alle Wege führen nach Zwigge!", kommentierte Schmitt die Wild-West-Tour auf seine gewohnte Art. Wie Sportdirektor Robin Lenk (41) gegenüber TAG24 berichtete, kamen dann auch alle wohlbehalten in Westsachsen an.