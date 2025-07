Angriff auf Fußballfans beim Testspiel des FSV Zwickau: Zwei Verletzte

Zwickau - Beim Testspiel des FSV Zwickau gegen den VfB Auerbach kam es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall mit mehreren Verletzten.

Alles in Kürze

Die Polizei musste nach einem Testspiel des FSV Zwickau eingreifen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Trainingsplatz mehrere Personen in einen verbalen und körperlichen Streit, der schließlich in handfeste Auseinandersetzungen ausartete.

"Bei dem Tumult wurden ein 23-Jähriger und ein 16-Jähriger leicht verletzt", so die Polizei. "Vor Ort wurde außerdem ein Schlagstock im Bereich aufgefunden."

Die eingesetzten Polizeikräfte waren schnell vor Ort und konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Dennoch soll es im Verlauf der Ausschreitungen auch zu Bedrohungshandlungen gegenüber weiteren Fans im Zuschauerblock gekommen sein.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die genaue Anzahl und Identität der Beteiligten sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie der FSV mitteilte, seien die "Störenfriede" keine Fußballfans gewesen und hätten bereits im angrenzenden Wohngebiet für Ärger gesorgt.

"Die Stimmung rund um das Spiel war ansonsten absolut friedlich und unauffällig", so der FSV weiter.