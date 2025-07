FSV bewahrt weiße Testspiel-Weste! Befund von Startsev-MRT liegt vor

Neuzugang Daniel Haubner (26, r.) brachte den FSV Zwickau im siebten Testspiel früh in Führung. © Picture Point/Gabor Krieg

"Die ersten 20 Minuten sind wir griffig, dynamisch gewesen und haben gut angelaufen", sah Sportdirektor Robin Lenk (41) eine Zwickauer Elf, die am Mittwochabend vom Start weg drin war und durch Neuzugang Daniel Haubner (2.) folgerichtig in Front ging.

"Gegen eine sehr gute Oberligamannschaft haben wir dominant agiert, allerdings ohne riesige Torchancen zu besitzen", so Lenk.

Ein Zusammenspiel zwischen Felix Pilger (23) und Lukas Eixler (21) verpuffte, Sonny Ziemer (68.) traf die Latte, wodurch es ein enges Spiel blieb, indem die Schwäne infolge der Wechsel zur zweiten Hälfte nicht mehr den Zug entwickelten.

Lenk resümiert: "Das Ergebnis fällt knapper aus, als es der Spielverlauf hergibt. In Summe bleibt festzuhalten, dass wir in sieben Spielen nur ein Gegentor nach einem Elfmeter in Freital kassiert haben und keines aus dem Spiel heraus."