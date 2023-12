BFC Dynamo schockt FSV Zwickau in der Nachspielzeit, Hiemann fliegt!

Zweikampf zwischen Amar Suljic (l.) und FSV-Spieler Rene Rüther. © picture point/Sven Sonntag

Flotter Beginn in Eckersbach: Nach einer ersten Möglichkeit für Rufat Dadashov (3.) kam Zwickau nach einer Ecke durch Sonny Ziemer (10.) zum Abschluss. Der Verteidiger bekam den Ball nicht über die Linie gedrückt und obendrein noch etwas am Kopf ab. Nach einer Behandlungspause ging es für ihn glücklicherweise weiter. Und die Schwäne blieben dran.



Der BFC war zwar um Spielkontrolle bemüht, aber die Chancen besaßen die Gastgeber. Zwei Berliner behinderten sich gegenseitig im Mittelfeld, sodass Yannic Voigt (14.) freie Bahn zum Tor hatte.

Je näher er kam, desto zögerlicher agierte er und schien unschlüssig, ob er lieber den mitgelaufenen Marc-Philipp Zimmermann bedienen oder selbst den Abschluss suchen sollte. Letztlich entschied sich Voigt dazu, es aufs lange Eck zu probieren und schoss knapp vorbei. Vor dem Seitenwechsel kam Theo Martens (45.) am langen Pfosten aus vollem Lauf nochmal zum Zug - drüber.

So wie sich das Spiel bislang gestaltete, sah es wirklich nicht wie das Duell zwischen Drittletztem gegen Zweiten aus. Das werden auch das Jenaer Trainerduo René Klingbeil und René Lange registriert haben.

Vor dem Nachholer an den Kernbergen am nächsten Dienstag (19 Uhr/live bei Tag24) kiebitzten beide am Freitagabend in Zwickau.