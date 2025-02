Derby zwischen FSV Zwickau und VFC fällt aus! Plauen sauer: "Dann müsste jedes Spiel abgesagt werden"

Plauen/Zwickau - Außer Spesen nix gewesen! Das Derby zwischen dem VFC Plauen und dem FSV Zwickau ist (fast wie erwartet) wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Vogtlandstadion ausgefallen . Dies ergab eine Platzbegehung unter Leitung von Schiedsrichter Patrick Kluge am Sonntagmittag rund anderthalb Stunden vor Anpfiff der Partie. Die Schwäne mit ihren 1400 Auswärtsfahrern waren umsonst angereist und die Gastgeber bleiben auf unnötigen Kosten sitzen.

Durch die Bereitstellung des nun nicht benötigten Caterings sowie im Securitybereich, entstünde ein Verlust von 5000 bis 10.000 Euro, so Koppe. Auch rechne man bei einer Neuansetzung unter der Woche mit weniger Zuschauern, als dies am Sonntag der Fall gewesen wäre.

Auch FSV-Trainer Rico Schmitt (56) ist nicht erfreut über die Spielabsage. © Picture Point/Gabor Krieg

FSV-Coach Rico Schmitt (56) und seine Mannschaft erfuhren von all dem auf der Hinfahrt. "Wir befanden uns schon in Plauen und mussten fünf Minuten vor Ankunft am Stadion wieder umdrehen", ärgert sich Schmitt.

Etwaigen Vorwürfen, man habe wegen zahlreicher Sperren und Ausfälle einer Spielabsage positiv gegenübergestanden, traten er und Lenk entgegen. "Wir hatten eine schlagkräftige Mannschaft beisammen, da auch Marc-Philipp Zimmermann (34) doch zur Verfügung gestanden hätte.

"Zumal die gesperrten Jahn Herrmann (24), Theo Martens (22) und Oliver Fobassam (21) nun am nächsten Sonntag zum Spitzenspiel gegen Rot-Weiß Erfurt fehlen werden, wo man sie dringender gebraucht hätte.

Damit der Sonntag nicht völlig für die Katz war, absolvierte die Schmitt-Elf nach Rückkehr an der GGZ-Arena Laufeinheiten.