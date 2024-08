Derbysieg! FSV Zwickau quält sich gegen tapfer kämpfenden VFC Plauen

Zwickau - Der FSV Zwickau holt sich im Westsachsenderby gegen Aufsteiger VFC Plauen den ersten Heimsieg! Vor 5480 Zuschauern in der GGZ-Arena setzten sich die Hausherren am Dienstagabend mit 3:0 (1:0) durch.

Klasse! FSV-Spieler Felix Pilger (nicht im Bild) trifft zum 1:0. © picture point/Sven Sonntag

Das Spiel begann fast, wie man es von der Papierform her erwartet hätte. Zwickau machte Druck und zog ein extrem aggressives Pressing auf, was die Plauener tief in deren Hälfte einschnürte.

Rene Rüthers Flanke bekam VFC-Keeper Jakob Pieles unter Bedrängnis nur an den Sechzehner gefaustet, wo Andrej Startsev sofort den Abschluss suchte. Seinen Ball lenkte Felix Pilger (3.) mit dem Rücken zum Tor per Hacke ins linke Eck ab - 1:0.



Ihren Anfangsdruck hielten die Schwäne die erste Viertelstunde durch, dann zogen sie sich merklich zurück und überließen den Gästen vermehrt das Feld. Die erste Gelegenheit für den VFC verbuchte Alexander Morosow (23.), dessen Abschluss rechts vorbeiging.

Deutlich gefährlicher lag der Kopfball von Can-Deniz Tanriver (29.), der aber ebenfalls vorbeistrich.