Die Plattform des Zwickauer Doms soll für den FSV nicht das Ende sein

Rico Schmitt (56, r.) und sein Co-Trainer Daniel Rupf (39). Wie viele Notizen werden am Samstag gegen Lok auf seinem Zettel stehen? © Frank Kruczynski

In Zwickau haben sie eine Mannschaft beisammen, die den nächsten Schritt gehen könnte, wenngleich sie mit 24,1 Jahren Altersschnitt extrem jung ist. Vizekapitän Max Somnitz, der die Schwäne in Abwesenheit des verletzten Andrey Startsev (31) gegen Doublesieger Lok Leipzig aufs Feld führen wird, ist 22 Jahre alt.

Sie sind aber ambitioniert, wollen hoch hinaus - und das nicht nur bei der Besichtigung des Zwickauer Doms, die exklusiv für die Neuzugänge von den Aufsichtsräten Peter Rogsch und Lutz Feustel organisiert wurde.

"Wir haben eine Vision, die ich auch in die Mannschaft hineintrage: 'Einmal auf dem Balkon stehen. Nicht irgendwo privat, sondern am Rathaus. So ein Gefühl haben die meisten noch nicht erlebt. Ich habe es viel zu lange nicht erleben dürfen, da oben zu stehen, zu sagen, wir haben einen tollen Job gemacht und die Fans sind stolz und reden auch in zehn Jahren noch von uns", powerte Schmitt.

Als TAG24 nach einem konkreten Zeithorizont fragte, entgegnete der Coach: "Wir haben Zweijahresverträge geschlossen. Wäre eine tolle Geschichte, wenn wir das dahingehend organisiert bekommen."