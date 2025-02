Dieser FSV-Spieler wäre gern im Spiel gegen Lok dabei

Jahn Herrmann (l.) sah im Bezirksderby gegen Chemnitz seine 5. Gelbe. Wetterbedingt hat er seine Sperre noch nicht abgesessen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Gegen Plauen zu fehlen wäre okay gewesen, denn zu Hause vor der Kulisse gegen Erfurt wollte ich schon wieder spielen. Gegen Lok Leipzig will ich definitiv wieder dabei sein", hofft Herrmann inständig, dass bis dahin zumindest eine Partie über die Bühne geht und er dann zum Flutlicht-Kracher gegen den Ligaprimus am 28. Februar wieder am Start ist.

Überhaupt wäre noch eine Spielabsage schon hart, wenn man bedenkt, dass das letzte Punktspiel am 2. Februar stattfand.

Der Test gegen Meuselwitz war da eine willkommene Gelegenheit, auf Wettkampfniveau zu testen.

"Für uns war das schon wichtig, gegen einen guten Gegner und unter guten Platzbedingungen auf Kunstrasen", unterstreicht Herrmann, der am Spieltag selbst ein zweigeteiltes Programm durchlief: "Da ich erst zur zweiten Halbzeit zum Einsatz kam, habe ich wie die anderen Einwechsler die erste Halbzeit damit verbracht, drinnen Athletikeinheiten zu absolvieren."