Doppelpack von Zimmermann! FSV Zwickau beendet Niederlagenserie

Torjubel beim FSV nach dem 2:1. © Picture Point / Gabor Krieg

3493 Zuschauer sahen am Sonntag ein 3:2 (2:1) gegen den FC Eilenburg. Zuvor waren die Westsachsen dreimal in Folge leer ausgegangen.

Trainer Rico Schmitt nahm nach dem unglücklichen 2:3 am Mittwochabend in Leipzig zwei Veränderungen in seiner Startformation vor. Für Veron Dobruna und Felix Pilger spielten Theo Martens und Marc-Philipp Zimmermann von Beginn an.

Die Akzente im Zwickauer Offensivspiel setzten zunächst andere. Maximilian Somnitz zwang FCE-Schlussmann Niclas Edelmann in der 4. Minute zur ersten Glanzparade. Eine Viertelstunde später zog Jahn Herrmann von der Strafraumgrenze ab. Wieder war Edelmann zur Stelle.

Die Gäste setzten auf Konter - und das erfolgreich. Noah Baumann bestrafte in der 21. Minute das Durcheinander in der FSV-Abwehr und köpfte aus Nahdistanz zur Führung ein.Zwickau antwortete postwendend. Herrmann zog nach innen und aus 16 Metern ab. Dieses Mal war Edelmann ohne Abwehrchance. Die Kugel schlug im langen Eck ein - Ausgleich (23.).

Die Schmitt-Elf blieb am Drücker und legte wenig später nach. Den Schuss von Martens ließ Edelmann prallen und verschaffte dem FSV damit die zweite Chance. Herrmann flankte von der linken Seite.

Torjäger Zimmermann stand goldrichtig und stellte mit seinem Kopfball auf 2:1 (30.).