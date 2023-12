Drei wichtige Spiele bis zum Fest: Der FSV Zwickau und die Angst vor der Roten Laterne

"Der Rasen ist in einem für diese Jahreszeit ordentlichen Zustand", befindet Sportdirektor Robin Lenk (39), immer die Wetter-App im Blick behaltend: "Nachtfröste sind aktuell, was uns am ehesten Sorgen bereiten würde."

Und den Weg bereiten für ein versöhnliches Weihnachten sowie ein erfolgreiches 2024 nach all den sportlichen Tiefschlägen im sich zu Ende neigenden Jahr.

Den Auftakt ins neue Jahr nehmen die Schwäne mit dem Trainingsbeginn am 2. Januar in Angriff. Darauf folgen die Hallenmasters um den Gerd-Schädlich-Pokal am 6. Januar in der Stadthalle Zwickau.

Zwei Tage später sind die Westsachsen bei ihrem Ex-Coach zu Gast. Am 8. Januar gastiert der FSV bei Joe Enochs' (52) Jahn Regensburg, ehe es am 13. Januar zu Rot-Weiss Essen geht.

Für die Partie im Ruhrpott bekommt Zwickau die Übernachtung von RWE spendiert und auch die Einnahmen des Testkicks werden geteilt.