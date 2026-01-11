Dynamo-Bubis gewinnen Hallenmasters nach hitzigem Finale gegen FSV, CFC wird Vierter
Zwickau - Pfiffe, Schieber-Rufe und Spieler, die sich mal kurz Nase an Nase gegenüberstanden und paar Takte zu sagen hatten: Das 21. ZEV-Hallenmasters fand ein äußerst emotionales Ende! Dynamo Dresdens U21 schlägt den FSV Zwickau in der ausverkauften Stadthalle Zwickau im Finale mit 3:2 (2:2) und holt sich den Gerd-Schädlich-Pokal.
Die entscheidende Szene spielte sich 4:13 Minuten vor Spielende ab, als sich Zwickaus Oliver Fobassam an der Bande mit gleich drei Dresdnern beharkte und letztlich gegen Collin Förster zur Tätlichkeit hinreißen ließ. Hierfür gab's von Schiri Lars Albert zwei Minuten.
Die Überzahl nutzten die Dynamo-Bubis prompt und Arne Seemann zerstörte den Zwickauer Triple-Traum.
"Dynamo hat das verdient gewonnen und uns hat die Cleverness gefehlt", erkannte FSV-Coach Rico Schmitt an.
Bereits in der Vorrunde wussten die Dynamo-Bubis den Lokalmatadoren zu schocken, als sie in der Schlussminute den 1:3-Rückstand noch in ein 3:3 umbogen. "Das ärgert mich, weil es uns nicht passieren darf. Das Remis tut weh", sagte Schmitt dazu.
Der Fauxpas ließ sich verschmerzen, da das zweite Gruppenspiel gegen den VFC Plauen deutlich 6:3 gewonnen wurde.
Chemnitzer FC im Halbfinale gegen Dynamo Dresden, Zwickau gegen Jena
Völlig schadlos hielt sich derweil der Chemnitzer FC, der mit Siegen über Carl Zeiss Jena (4:2) und die Westsachsenauswahl (3:1) souverän ins Halbfinale einzog. Einziger Wermutstropfen: Youngster Aaron Mensah verletzte sich zum Auftakt am Knöchel und verpasst dadurch das Türkei-Camp, wie Pressesprecher Henry Buschmann gegenüber TAG24 bestätigte.
Im Halbfinale ging es für die Himmelblauen gegen den späteren Turniersieger. Johannes Pistol mit der frühen Führung, die die Schwarz-Gelben durch die ehemaligen CFC-Nachwuchsspieler Nico Künzel und Rick Wuchrer drehten. Jonas Marx mit dem Ausgleich, doch nach Torwartfehler von Cedric Wimmer stellten die Dynamos die Weichen auf Finaleinzug.
Zwickaus Weg ins Finale ging über Jena, das nach starker zweiter Halbzeit 3:1 bezwungen wurde. Hieß auch: Im Spiel um Platz drei kam es wieder zum Aufeinandertreffen zwischen dem CFC und dem FCC und diesmal behielten die Thüringer mit 5:3 die Oberhand. Das nächste Mal begegnen sich beide Kontrahenten übrigens am Sonntag auf dem Flughafen Leipzig/Halle.
Kurios: Eigentlich weilt Carl Zeiss bereits im Türkei-Camp, schickte fürs Turnier aber eine kleine Abordnung los, die am Sonntag im CFC-Flieger wieder mit zum Team von Volkan Uluc stößt.
Der FSV reist am Sonntag ebenfalls in die Türkei, allerdings via Flughafen BER.
Titelfoto: Frank Kruczynski