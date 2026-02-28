FSV-Sportchef macht Hiemann nach Torwart-Fehler keinen Vorwurf: "Ist nur menschlich"

Zwickau - "Lucas Hiemann ist der einzige bei uns, der über die komplette Saison hinweg konstant spielt. Es ist nur menschlich, dass auch ihm mal ein Fehler unterläuft, wenngleich es bitter ist, dass es uns den Sieg gekostet hat", musste Sportdirektor Robin Lenk nach dem 2:2 (1:0) gegen die VSG Altglienicke loswerden.

Jubel beim FSV Zwickau nach dem Treffer von Cemal Sezer zum 1:0. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Der FSV Zwickau verpasst denkbar knapp den ersten Sieg im neuen Jahr, rehabilitiert sich aber dennoch für das 0:4 in der Vorwoche in Meuselwitz.

Erik Talligs (86.) eigentlich harmlosen Schuss mittig auf den Kasten hält Hiemann wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle. Dieses eine Mal klatschte er ihn sich selbst ins Tor und die Schwäne büßten spät zwei Zähler ein. Mit dem Punkt war der Sportchef dennoch nicht unzufrieden.

"Man hat eine gewisse Anspannung gemerkt. Die Niederlage hatte uns schon sehr wehgetan und jeder hatte etwas wiedergutzumachen, was uns dann auch mit einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit gelungen ist", resümierte Lenk.

Cemal Sezer (17.) hatte die Schwäne mit einer abgezockten Strafraumaktion in Front gebracht. Vorausgegangen war ein energisches Nachsetzen inklusive Balleroberung von Luca Prasse. Zwickau drängte danach aufs 2:0.