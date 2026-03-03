FSV empfängt Babelsberg und plant Großes

Zwickau - Der FSV Zwickau kämpft am Dienstagabend im Nachholer gegen den SV Babelsberg 03 um den ersten Sieg im neuen Jahr. Die Rückrunde wird zeigen, ob die Schwäne mit der Spitzengruppe Schritt halten können oder aber abreißen lassen und damit in der Regionalliga Nordost zwischen Baum und Borke stehen.

Im Westsachsenstadion erlebte der Zwickauer Fußball unvergessliche Stunden. © IMAGO/Frank Kruczynski

Erfolge machen sexy! Auf sie kann man sich zurückbesinnen - egal, welche Höhen oder Tiefen der Verein gerade durchmacht. Das gilt in der Stadionallee zum Beispiel für das bald zehnjährige Jubiläum des erstmaligen Drittligaaufstiegs im Mai 2016, als Toni Wachsmuth (39) in Plauen (Vogtland) gegen Elversberg den Sieg bescherte.

Ohne die seinerzeitigen Ambitionen auf Profifußball keine GGZ-Arena, in der die Schmitt-Elf nach dem 2:2 gegen Angstgegner Altglienicke weiterhin ungeschlagen bleibt - und das seit bald anderthalb Jahren.

Dort oben in Eckersbach erinnert der Traditionsverein vor dem Fanblock E5 an seine Legenden, hat 2022 ein entsprechendes Eck eingerichtet.

Einer der Initiatoren damals war der heutige Vorstand Matthias Bley, aus dessen Feder nun das "Legendeneck 2.0" stammt. Mit "Die Halde muss wieder beben" will der FSV mehrere Projekte rund um das Westsachsenstadion realisieren - dem Traditionsstandort.

Im Zentrum steht dabei der geschichtsträchtige 17. März 1976, als man Celtic Glasgow sensationell im Rückspiel des Europapokals der Pokalsieger ausschaltete.