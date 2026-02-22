FSV Zwickau geht beim ZFC unter: "Leistung völlig indiskutabel"

Was für eine Pleite! Der FSV Zwickau verliert beim ZFC Meuselwitz mit 0:4 (0:2). Sportdirektor Robin Lenk geht mit der Mannschaft hart ins Gericht.

Von Michael Thiele

Meuselwitz/Zwickau - Das ist absolut inakzeptabel! Der FSV Zwickau lässt im ersten Pflichtspiel 2026 alles vermissen und bezieht beim ZFC Meuselwitz eine krachende 0:4 (0:2)-Pleite.

In der 36. Minute flatterte der Ball zum ersten Mal ins FSV-Tor.
© Picture Point/Gabor Krieg

"So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren! Diese Leistung ist völlig indiskutabel gewesen. Ich hatte den Eindruck, wir wollen hier ein Freundschaftsspiel bestreiten, so wie wir die Zweikämpfe angegangen sind", ging Sportdirektor Robin Lenk hart mit der Mannschaft ins Gericht.

Dabei hätten die Westsachsen durch Cemal Sezer (30.) sogar in Führung gehen können. Meuselwitz dagegen effektiv. Florian Hansch (36.) und Eric Stiller (45.+2.) mit der Zwei-Tore-Führung für den Underdog und einer dicken Aufgabe für Zwickau in Halbzeit zwei.

"Auf schwierigen Platzverhältnissen musst du dann auch deine Aktionen erzwingen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Ich bin enttäuscht, denn das war ein Auftritt, der unseren Ansprüchen in keinster Weise gerecht wurde", hadert Lenk.

Jubel bei Meuselwitz nach dem 2:0-Treffer.
© Picture Point/Gabor Krieg
FSV-Sportdirektor Robin Lenk war mit der Leistung der Mannschaft überhaupt nicht zufrieden.
© Picture Point/Gabor Krieg

Denn es kam noch dicker! Andy Trübenbach (86.) per direktem Freistoß und Hansch (90.+1.) sorgten für die höchste Saisonpleite.

© Picture Point/Gabor Krieg

