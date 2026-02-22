FSV Zwickau geht beim ZFC unter: "Leistung völlig indiskutabel"

Meuselwitz/Zwickau - Das ist absolut inakzeptabel! Der FSV Zwickau lässt im ersten Pflichtspiel 2026 alles vermissen und bezieht beim ZFC Meuselwitz eine krachende 0:4 (0:2)-Pleite.

In der 36. Minute flatterte der Ball zum ersten Mal ins FSV-Tor. © Picture Point/Gabor Krieg

"So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren! Diese Leistung ist völlig indiskutabel gewesen. Ich hatte den Eindruck, wir wollen hier ein Freundschaftsspiel bestreiten, so wie wir die Zweikämpfe angegangen sind", ging Sportdirektor Robin Lenk hart mit der Mannschaft ins Gericht.

Dabei hätten die Westsachsen durch Cemal Sezer (30.) sogar in Führung gehen können. Meuselwitz dagegen effektiv. Florian Hansch (36.) und Eric Stiller (45.+2.) mit der Zwei-Tore-Führung für den Underdog und einer dicken Aufgabe für Zwickau in Halbzeit zwei.

"Auf schwierigen Platzverhältnissen musst du dann auch deine Aktionen erzwingen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Ich bin enttäuscht, denn das war ein Auftritt, der unseren Ansprüchen in keinster Weise gerecht wurde", hadert Lenk.