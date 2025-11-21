Ehemaliges CFC-Abwehrtalent "Josh" erstmals auf der anderen Seite

Zwickau - Sein Wechsel hat im Sommer einigen Staub aufgewirbelt: Josua von Baer (19). Ausgebildet beim Chemnitzer FC, wo er vorige Saison Kapitän der äußerst erfolgreichen A-Junioren-Bundesligatruppe war, entschied sich der 19-Jährige gegen den Verbleib beim Klub und für den Wechsel zum FSV Zwickau .

Hat im Sommer die Seiten gewechselt: Josua von Baer (19) trifft am Samstag mit dem FSV Zwickau auf seinen Jugendverein. © Haertelpress

Am Samstagnachmittag ist Derbyzeit und "Josh" erstmals auf der anderen Seite.

"Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Früher habe ich es als Kind im Stadion verfolgt, heute stehe ich selbst auf dem Platz", fiebert von Baer dem Bezirksduell entgegen.

Aber nicht nur er. Um die 8000 Zuschauer werden erwartet, darunter rund 1600 Schlachtenbummler aus der "Bezirkshauptstadt". Ein paar davon kennt von Baer sogar ganz gut.

"Kumpels von mir stehen im Gästeblock", berichtet der Neu-Zwickauer. Selbstverständlich will er da im Startaufgebot stehen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, da sein ärgster Konkurrent auf der linken Abwehrseite, Sandro Sengersdorf, mit Muskelfaserriss im Oberschenkel ausfällt.

Ob Cheftrainer Rico Schmitt (57) ihm das Derby gegen die "Ex" zutraut, steht auf einem anderen Blatt.