"Eine besondere Zeit": Coskuns Blick zurück zum FSV Zwickau

Coskun legte das Tor von Guido Kocer zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Gäste auf. Dass es letztlich eine schiedlich-friedliche Punkteteilung wurde, ging für Coskun unter dem Strich in Ordnung: "Zwickau hat sich in alles hineingeworfen, in alles hineingehauen."

Unvergessen vor allem sein Auftritt beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am drittletzten Spieltag der Saison 2019/20, als der Linksaußen in der Schlussphase zwei Treffer auflegte, sodass Zwickau aus einem 1:2 ein 3:2 machte und kurze Zeit später die Klasse hielt.

Greifswald gilt nicht nur aufgrund der bisher starken Hinrunde (das Team von Coach Lars Fuchs ist als einziges in der Regionalliga Nordost noch ungeschlagen), sondern auch wegen des individuell stark besetzten Kaders als einer der Hauptanwärter auf den Drittligaaufstieg.

Coskun könnte also schon bald dahin zurückkehren, wo er mit Zwickau im Sommer herkam, bevor ihn der Ruf vom GFC ereilte: "Ich bin sehr glücklich in Greifswald. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich bin froh, Teil des Teams zu sein."

Das Wort Aufstieg will er aber nicht in den Mund nehmen: "Wie schwierig es jede Woche, in jedem Spiel ist, haben wir in Zwickau gesehen."