Entschieden: FSV Zwickau setzt auch in der 4. Liga auf Profi-Bedingungen

Alles für den FSV: Sportdirektor Robin Lenk (39) ist derzeit permanent auf Achse, um Trainer und Spieler zu finden. © picture point/Sven Sonntag

Die Fühler nach möglichen Neuzugängen hat Lenk schon lange zuvor ausgestreckt. In dieser Woche will der Drittliga-Absteiger die ersten Personalentscheidungen verkünden. Am 26. Juni soll die Mannschaft in die Saison-Vorbereitung starten.



Eine Entscheidung haben die Verantwortlichen um FSV-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky bereits getroffen: Auch in der 4. Liga wird bei den Westsachsen unter Profi-Bedingungen trainiert!

Ein ambitioniertes Vorhaben. Aktuell kämpfen die Zwickauer um einen konkurrenzfähigen Saisonetat. Der soll auf einem soliden Fundament stehen. Ein wichtiger Träger ist das Geld aus dem Dauerkartenverkauf.

Der startet am Dienstag unter dem Motto: "Wenn hier einer investiert, dann sind wir das!" Wer nicht nur das Ticket für alle Regionalliga-Heimspiele des FSV erwerben will, kann sich eine Investoren-Dauerkarte besorgen.

Die gibt es in vier verschiedenen Paketen und im Sonder-Design. Eine pfiffige Idee!