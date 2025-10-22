Erfahrener Putze passt beim FSV ins Profil

Zwickau - Die Nachricht mutete im ersten Moment überraschend an: Der FSV Zwickau bittet den vereinslosen Joshua Putze (30, zuletzt Cottbus ) mitten im Oktober und damit mehr als ein Vierteljahr nach Saisonstart zum Probetraining. Was steckt dahinter?

Trägt Joshua Putze (30) bald das Trikot des FSV Zwickau? © Imago/Steffen Beyer

"Von seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Erfahrung sind wir absolut überzeugt, weshalb das Probetraining auch nicht dazu dient, um uns davon zu überzeugen. Wir wollen sehen, wie weit Joshua nach seiner Verletzung ist, und haben ihn deswegen letzte Woche bereits mit ins Training genommen und auch diese Woche mit dabei", erläutert Sportdirektor Robin Lenk (41).

Die "Verletzung", von der er spricht, ist ein Bandscheibenvorfall, der eine Verpflichtung im Juli noch verhindert hatte.

Damals sah man sich bei den Westsachsen auch unter Zugzwang, weil Andrey Startsev (31) an einer Fußverletzung laborierte und man im Mittelfeld auch durch den Abgang von Mike Könnecke (37, Karriereende) wenige erfahrene Spieler aufbieten konnte.