FSV Zwickau daheim eine Macht: Klappt's jetzt auch auswärts gegen Chemie?

Zwickau - Zu Hause hui, auswärts zumindest ein bisschen pfui: Dieser Eindruck ergibt sich, wenn man die bisherige Saison des FSV Zwickau genauer betrachtet.

Im eigenen Stadion sind Oliver Fobassam (22, h.) & Co. der Fels in der Brandung. © Picture Point/Gabor Krieg

In der GGZ-Arena performt die Schmitt-Elf wie ein Aufstiegskandidat. In der Fremde bekommen die Schwäne noch nicht so recht Wind unter die Flügel. Endet die zweimonatige Auswärtsmisere am Sonnabend bei Chemie Leipzig?

"Ich hoffe, wir können am Wochenende das Gegenteil beweisen, und die ganzen Fragen bezüglich Auswärtsschwäche kommen nicht mehr auf", schmunzelt Oliver Fobassam (22). Der bullige Innenverteidiger kam letztes Wochenende im Bezirksderby gegen den Chemnitzer FC (4:0) zur Pause für Sonny Ziemer (24) in die Partie, machte einen richtig guten Job und bestätigte damit, was sie in Eckersbach allgemein von ihrer Innenverteidigung halten.

"Ich hatte Max Somnitz, Sonny Ziemer und Oliver Fobassam gesagt, dass ich ihnen keinen anderen Innenverteidiger der Regionalliga Nordost vorziehen würde", sagte Sportdirektor Robin Lenk (41) TAG24 nach dem Statement-Sieg gegen den CFC.

Alle drei lieferten da eine reife Leistung ab. Die bisherige Saison zeigt aber: Die Reifeprüfung erfolgt auswärts.