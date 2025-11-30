FSV-Ekstase pur nach Last-Minute-Sieg: Diese Belohnung gibt's für die Mannschaft

Leipzig - Sonnabend, 15.55 Uhr, brachen alle Dämme: Lukas Eixler nimmt nach Theo Martens' Ecke Maß, jagt den Ball volley unter die Latte und beschert dem FSV Zwickau in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1 (0:0) bei Chemie Leipzig. Was folgt, ist Ekstase pur - im Gästeblock und in der Spielertraube davor.

Nach dem 2:1 brachen bei den Zwickauern alle Dämme. © Picture Point / Roger Petzsche

Was für Emotionen der Siegtreffer freisetzte, zeigte sich bei Geschäftsführer André Beuchold, der an der Seitenlinie zum Jubelsprint ansetzte und bei Sportdirektor Robin Lenk, der mit strahlendem Gesicht in die Mixed-Zone kam.



"Wir gehen ungeschlagen durch den November, holen zehn von zwölf möglichen Punkten, ziehen ins Pokalviertelfinale ein und schließen die Hinrunde mit 31 Zählern ab", erklärt der 41-Jährige, wieso sie in Eckersbach mit einem richtig guten Gefühl in die Adventszeit gehen.

Coach Rico Schmitt gab seiner Mannschaft zwei Tage frei. Lenk: "Das haben sich die Jungs redlich verdient, können etwas abschalten und haben was vom ersten Advent."

Einen schönen ersten Advent wünschte Cemal Sezer, als er sein Interview in der Mixed-Zone beendet hatte. Der 29-jährige Neuzugang hatte die Schwäne kurz nach der Pause in Führung gebracht, scheiterte nach Stanley Ratifos Ausgleich vom Punkt erst per Freistoß und dann verzog er knapp.