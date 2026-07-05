Meuselwitz statt Zwickau: Darum verzichtet Torjäger Hansch auf einen Wechsel zum FSV
Chemnitz - "Der Abstieg schmerzt immer noch", verriet Angreifer Florian Hansch (30) am Samstag am Rande des Blitzturniers in Hartmannsdorf, das der gastgebende CFC gewann (1:0 gegen Plauen, 0:0 gegen Meuselwitz).
Hansch, von 2004 bis 2018 beim Chemnitzer FC, trägt seit August 2021 das Trikot des ZFC Meuselwitz. Die Thüringer gehörten ab 2009 zum festen Inventar in der Regionalliga. In der abgelaufenen Saison hat es sie erstmals erwischt: Abstieg! Hansch & Co. laufen ab sofort in der Oberliga Süd auf.
Hansch hätte in der Regionalliga bleiben können. 15 Tore erzielte der schnelle Stürmer in 30 Spielen - nur vier Torjäger waren 2025/26 in der Nordost-Staffel besser. Angefragt haben einige Vereine, unter anderem der FSV Zwickau, wie Hansch am Samstag bestätigte. Warum stürmt er trotzdem in die Oberliga?
"Weil ich mich in Meuselwitz sehr wohl und sehr wertgeschätzt fühle, weil ich dem Verein bisschen was zurückgeben und dabei mithelfen will, dass wir den direkten Wiederaufstieg schaffen“, erklärte der Stürmer gegenüber TAG24.
Hansch will mit Meuselwitz zurück in die Regionalliga
Hansch gestand: "Natürlich hätte mich der Wechsel zu einem Verein mit großem Zuschauer-Potential noch einmal gereizt. Mit 30 Jahren gehöre ich aber langsam zum alten Eisen. Ich habe gemerkt, dass es für mich am wichtigsten ist, dass ich mich im Verein wohl fühle, dass ich Fußball und Familie miteinander vereinbaren kann. Das war für mich letztlich entscheidend."
Hansch, der beim ZFC bis Sommer 2028 unter Vertrag steht, ist seit zweieinhalb Jahren stolzer Vater von Zwillingen (Junge, Mädchen). Er wohnt mit seiner Familie in Chemnitz-Ebersdorf. Von dort aus ist er in rund 50 Minuten in Meuselwitz, wo auch nach dem "Betriebsunfall" weiter unter Regionalliga-Bedingungen trainiert wird.
Nach dem Abstieg sind neben Cheftrainer Georg-Martin Leopold (48) und Hansch vier weitere Spieler geblieben. Drei Mann kehrten nach Meuselwitz zurück, unter anderem Innenverteidiger Felix Müller (29), der in den vergangenen drei Jahren in der CFC-Abwehr stand.
Hansch: "Es sind noch einige gute Jungs dazugekommen. Unser Ziel ist klar: Oberliga-Meister, Rückkehr in die Regionalliga.“
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg