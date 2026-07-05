05.07.2026 07:29 Meuselwitz statt Zwickau: Darum verzichtet Torjäger Hansch auf einen Wechsel zum FSV

Florian Hansch stand viele Jahre beim CFC unter Vertrag, dann wechselte der nach Meuselwitz. Nach dem Abstieg in die Oberliga wäre ein Wechsel zum FSV möglich.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - "Der Abstieg schmerzt immer noch", verriet Angreifer Florian Hansch (30) am Samstag am Rande des Blitzturniers in Hartmannsdorf, das der gastgebende CFC gewann (1:0 gegen Plauen, 0:0 gegen Meuselwitz).

Florian Hansch (30) ist seit 2021 beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. Auch nach dem Abstieg in die Oberliga bleibt er den Thüringern treu. © Picture Point/Gabor Krieg Hansch, von 2004 bis 2018 beim Chemnitzer FC, trägt seit August 2021 das Trikot des ZFC Meuselwitz. Die Thüringer gehörten ab 2009 zum festen Inventar in der Regionalliga. In der abgelaufenen Saison hat es sie erstmals erwischt: Abstieg! Hansch & Co. laufen ab sofort in der Oberliga Süd auf. Hansch hätte in der Regionalliga bleiben können. 15 Tore erzielte der schnelle Stürmer in 30 Spielen - nur vier Torjäger waren 2025/26 in der Nordost-Staffel besser. Angefragt haben einige Vereine, unter anderem der FSV Zwickau, wie Hansch am Samstag bestätigte. Warum stürmt er trotzdem in die Oberliga? "Weil ich mich in Meuselwitz sehr wohl und sehr wertgeschätzt fühle, weil ich dem Verein bisschen was zurückgeben und dabei mithelfen will, dass wir den direkten Wiederaufstieg schaffen“, erklärte der Stürmer gegenüber TAG24.

Hansch will mit Meuselwitz zurück in die Regionalliga