Fabelserie gerissen! Katastrophaler FSV verliert erstmals seit August 2024 ein Liga-Heimspiel

Zwickau - Nach zuvor 31 Liga-Heimspielen ohne Niederlage hat es den FSV Zwickau also erwischt. Aufgrund einer über weite Strecken völlig indiskutablen Vorstellung unterliegen die Schwäne dem Greifswalder FC mit 0:3 (0:2).

Bitter für den FSV Zwickau: Greifswald-Spieler Colin Kroll-Thiel (.l) trifft zum 0:2. © picture point/Sven Sonntag

Was bitteschön war das für eine erste Halbzeit? Die Schwäne standen komplett neben sich und wurden zurecht mit zahlreichen Pfiffen bedacht. Wie schon in der Vorbereitung offenbarten sich defensiv massive Schwächen. Vor allem Zwickaus rechte Abwehrseite über Ben-Luca Moritz stand unter Dauerdruck.

Standschwierigkeiten beim Außenverteidiger wären schon beinahe zum Verhängnis geworden. Lucas Hiemann jedoch fing die gefährliche Eingabe ins Zentrum ab.

Zwickau extrem anfällig, wenn das Mittelfeld schnell überbrückt wurde. Ein Pass in die Tiefe zu Kay Seidemann hebelte die Abwehr aus und dieser musste dann nur noch quer auf Grace Bokake (26.) legen - 0:1.

Die Schmitt-Elf zwar offensiv bemüht, aber viel zu fehlerhaft und schlampig im Passspiel. Völlig indiskutabel!ä aber das Verhalten gegen den Ball. Moritz verlor Seidemann aus den Augen, der Colin Kroll-Thiel (45.) freispielte - 0:2.

Die erste Heimniederlage in der Regionalliga seit Ende August 2024 (!) zeichnete sich ab, wenn nicht massiv gegengesteuert würde.