Noch ein Neuzugang: FSV holt Bruder von Cottbuser Aufstiegsheld

Zwickau - Der FSV Zwickau hat pünktlich vor dem ersten Heimspiel gegen den Greifswalder FC (Samstag/14 Uhr) noch mal auf dem Transfermarkt zugeschnappt und Tim Hannemann (20) mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Der offensive Mittelfeldspieler war zuvor bei Bayern-Regionalligist Unterhaching aktiv, wo er letzte Saison in 26 Einsätzen solide sechs Tore erzielte.

Der fünfte Neuzugang ist fix! Sportdirektor Robin Lenk (l.) hat in Tim Hannemann die gesuchte Verstärkung für die Offensive gefunden - noch dazu eine, die die 'U23'-Regel erfüllt. © FSV Zwickau

Doch nicht nur die Abschlussqualitäten bewogen Sportdirektor Robin Lenk (42), den Neuen zu verpflichten.

Auch die Tatsache, dass der jüngere Bruder des Cottbuser Moritz Hannemann (28) der U23-Regel unterliegt, und seine 1,87 Meter Körpergröße waren Kriterien.

"Er bringt mit seiner Größe und trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Körperlichkeit mit. In der vergangenen Saison spielte er für eine Spitzenmannschaft der Regionalliga Bayern", so der Sportdirektor.