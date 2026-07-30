Noch ein Neuzugang: FSV holt Bruder von Cottbuser Aufstiegsheld
Zwickau - Der FSV Zwickau hat pünktlich vor dem ersten Heimspiel gegen den Greifswalder FC (Samstag/14 Uhr) noch mal auf dem Transfermarkt zugeschnappt und Tim Hannemann (20) mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Der offensive Mittelfeldspieler war zuvor bei Bayern-Regionalligist Unterhaching aktiv, wo er letzte Saison in 26 Einsätzen solide sechs Tore erzielte.
Doch nicht nur die Abschlussqualitäten bewogen Sportdirektor Robin Lenk (42), den Neuen zu verpflichten.
Auch die Tatsache, dass der jüngere Bruder des Cottbuser Moritz Hannemann (28) der U23-Regel unterliegt, und seine 1,87 Meter Körpergröße waren Kriterien.
"Er bringt mit seiner Größe und trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Körperlichkeit mit. In der vergangenen Saison spielte er für eine Spitzenmannschaft der Regionalliga Bayern", so der Sportdirektor.
Und weiter bestätigt Lenk:
"Da wir im Offensivbereich, insbesondere mit Blick auf die U23-Regelung, noch einen jungen Spieler gesucht haben, freuen wir uns sehr, mit Tim genau den Spieler gefunden zu haben, der zu 100 Prozent unserem Anforderungsprofil entspricht."
Titelfoto: FSV Zwickau