01.08.2026 07:13 Mein lieber Schwan! Zum Heimspiel-Auftakt gegen Greifswald geht's beim FSV (auch) um die Wurst

Trotz hitziger Temperaturen muss der FSV Zwickau bei seinem ersten Heimspiel gegen den Greifswalder FC einen kühlen Kopf bewahren.

Von Michael Thiele

Zwickau - Für die Vorbereitung auf den Greifswalder FC mussten die Schwäne kühlen Kopf bewahren. Anders ging es eigentlich auch gar nicht, angesichts der Gegneranalyse und Temperaturen, die auf dem Trainingsplatz die 36 Grad-Marke knackten. Dennoch sind sie beim FSV Zwickau heiß, wie auf glühenden Kohlen, egal ob Fans oder die neue Stadionwurst. TAG24 nennt die wichtigsten Fakten.

Gegner

Heimfestung GGZ-Arena: Seit August 2024 haben die Schwäne in der Regionalliga zu Hause nicht mehr verloren. © IMAGO/Frank Kruczynski "Wir treffen auf einen Gegner, der anders als in den vergangenen Jahren, wo bisher mit viel Geld aufmunitioniert wurde, zweimal auf links gedreht wurde. Es gab einen Cut bei der sportlichen Leitung und mit 20 Neuzugängen auch beim Kader", gibt Cheftrainer Rico Schmitt zu bedenken. "Sie werden dich die ganze Zeit beschäftigen, sehr agil sein. Da musst du als Spieler den klaren Kopf bewahren, Männerfußball spielen und von Anfang an zeigen, dass wir schon die ein oder andere Erfahrung mehr gemacht haben", fordert Mittelfeldmalocher Joshua Putze.

Vorbereitung

Schmitt: "Wir müssen die Temperaturen annehmen. Das Ganze geht doch nur über den Kopf." Zumal die GGZ-Arena mit ihren offenen Ecken Durchzug zu bieten hat, wie auf der Pressekonferenz vor dem ersten Saison-Heimspiel gewitzelt wurde. "Du musst es halt annehmen, dich auf das Spiel und vor der Kulisse wieder auflaufen zu dürfen freuen", unterstrich Putze.

FSV-Cheftrainer Rico Schmitt (57) weiß, dass der Gegner am zweiten Spieltag nicht zu unterschätzen ist. © Picture Point / Gabor Krieg

Dauerkartenrekord

Über 1700 verkaufte Dauerkarten sind ein neuer Vereinsrekord. "Gerade im vierten Jahr nach dem Drittligaabstieg ist das alles andere als selbstverständlich", heißt es aus der Geschäftsstelle. Allerdings wird zu Hause auch was geboten! Letzte Saison verlor der FSV in der Regionalliga kein Heimspiel. In 17 Partien gab es zwölf Siege und fünf Remis. Die letzte Heimniederlage in der Liga gab's im August 2024!

Das Design des Spielankündigungsplakats fürs erste Heimspiel war auf der Pressekonferenz in aller Munde. © Facebook/FSV Zwickau

Plakatwerbung

"Hello, is it me you're looking for?", zu Deutsch: Hallo, bin ich es, den du suchst/wiedersehen willst, von Lionel Richie ist der Teaser zum ersten Heimspiel und brachte Schmitt doch zum Schmunzeln. Gibt es Gründe, das Spiel nicht zu besuchen, wollte Vorstandsmitglied Matthias Bley wissen, worauf Schmitt entgegnete: "Also ich kann das Plakat nicht übersetzen. Bring mich doch mal auf Ballhöhe. Ich habe ja nur ein ganz einfaches Touristen-Englisch." Genau diese erfrischend anders wirkenden Werbeformen sind ein kleiner Kult in Westsachsen.

Fleischermeister Tilo Elfruth, im Zwickauer Raum besser bekannt als "Der Fleischi", liefert künftig die Stadionwurst. © picture point/Sven Sonntag

Neue Stadionwurst

Der "Scharfe Schwan", eine Rauchwurst mit Cheddarkäse und Jalapenos, wurde 2023 zur besten Grillwurst Europas gekürt. © picture point/Sven Sonntag

Der "Scharfe Schwan" löst künftig die "Zwigi" ab. Vor zweieinhalb Wochen wurde die Rauchwurst mit Cheddarkäse und Jalapenos vom Zwickauer Fleischermeister Tilo Elfruth, der damit 2023 den Titel für die beste Grillwurst Europas errang, in kleinem Kreis präsentiert. Ab Sonnabend gibt's sie für fünf Euro in der GGZ-Arena erstmals für die Fans auf die Hand.