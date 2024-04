FSV-Angreifer Martens hadert mit Chancenverwertung: "Müssen zwei Tore schießen!"

"Wir müssen in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore schießen. Da beziehe ich mich mit ein. Wenn wir das schaffen, geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung", meinte der 21-Jährige, der im Derby einer der besten Spieler bei den Gästen war.

"Ich sehe einige Parallelen zum Hinspiel. Auch da hatten wir gute Chancen und gingen am Ende als Verlierer vom Rasen", meinte Martens nach der 0:2-Niederlage im Stadion an der Gellertstraße. Im Herbst hatten die Himmelblauen in der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor erzielt.

Als der CFC nach einer halben Stunde Spielzeit durch Torjäger Dejan Bozic (31) in Führung gegangen war, hatte Martens den schnellen Ausgleich auf dem Fuß. In der 36. Minute stand der gebürtige Rostocker frei vor Schlussmann David Wunsch (21), visierte das lange Eck an und schoss vorbei.

In der 27. Minute fand die scharfe Hereingabe des Offensivspielers in den Chemnitzer Fünfmeterraum keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite klärte Martens beim Kopfball von Innenverteidiger Roman Eppendorfer (21) auf der Linie, verhinderte den Rückstand.

FSV-Trainer Rico Schmitt (55) will nach der Niederlage gegen den CFC konzentriert und fokussiert weiterarbeiten. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Zwickauer machten in der ersten Halbzeit vieles richtig. "Das hat uns der Trainer in der Kabine auch gesagt. Wir haben uns die Chancen herausgespielt. Das waren keine Zufallsprodukte. Wir wollten nach der Pause griffig bleiben, so weitermachen. Doch mit dem 2:0 im Rücken hat der CFC alles wegverteidigt. Wir konnten nicht mehr den Druck wie in der ersten Halbzeit entfachen", erklärte Martens, der seinen Vertrag Mitte März bis 2025 verlängert hat.

Am Ende stand die zweite 0:2-Auswärtsniederlage in Folge für die Westsachsen. "Das ist ärgerlich und stimmt uns nachdenklich. Wir müssen in Chemnitz nicht verlieren. Jetzt gilt es, die Kräfte zu sammeln und konzentriert, fokussiert weiterzuarbeiten", betonte Trainer Rico Schmitt (55).

Denn am Wochenende wartet der nächste harte Prüfstein: in Berlin bei der VSG Altglienicke.