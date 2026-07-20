FSV-Sportdirektor Lenk: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns"

Zwickau - "Ich will nichts Falsches sagen, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns!", entfuhr es FSV Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk (42) nach der verpatzten Generalprobe bei Sparta Prags 'U23' (2:3) , die über 4x30 Minuten ging und bei der vor allem defensiv, aber nicht nur dort einiges im Argen lag.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42). © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich kann mich an keinen einzigen Saisonstart erinnern, der mit so einer Klatsche begonnen hat", sagte Lenk vor zwei Jahren nach dem 0:5 zum Auftakt bei Hertha Zehlendorf. Voriges Jahr musste er nach dem 0:3 am zweiten Spieltag beim späteren Absteiger FC Eilenburg ein nicht minder bitteres Fazit ziehen.

"Die Art und Weise des Auftritts ist absolut beschämend. Es hat sich in der ersten Halbzeit angefühlt, als wäre hier eine 'Ü40'-Mannschaft zum Freundschaftsspiel angetreten. Zu behäbig, kein Tempo im Spiel."

Ähnliche Worte, wenn nicht ganz so straff, aber dafür mit der gleichen Stoßrichtung, wählte er jetzt.

"Es kann doch nicht das Ziel sein, den Gegner bis 25 Meter vor das eigene Tor kommen zu lassen und viel zu passiv zu agieren. Das ärgert mich total!", gab's von Lenk ein Donnerwetter, das dem glich, welches während des Spiels am Strahov-Stadion vorbei und über Prag hinwegzog.