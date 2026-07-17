Niederlage zur Generalprobe: FSV Zwickau defensiv so baufällig wie das Strahov-Stadion
Prag - Au weia FSV Zwickau! Die Schwäne zeigten zu ihrer XXL-Generalprobe bei Sparta Prag II. (gespielt wurden 4x30 Minuten) Licht und viel Schatten. Unter dem Strich stand ein 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) und viel Arbeit für kommende Woche.
Einige Schlachtenbummler hatten sich, der unsicheren Zuschauersituation zum Trotz, auf den Weg ins altehrwürdige Strahov-Stadion gemacht und wurden erstmal nicht enttäuscht. Natürlich konnten die rund 150 Fans dem Spiel beiwohnen.
Das freute dann auch die Groundhopper unter den Besuchern, wie Patrick aus Hamburg. Der 36-Jährige war mit einem weiteren Enthusiasten am Donnerstagabend mit dem Flixbus aus Nürnberg rübergekommen und sah sich sein erstes Spiel mit Zwickauer Beteiligung an.
Via Usti nad Labem ging es später weiter nach Verden, wo er Sonnabend Oberligist Verden gegen Werder Bremen schauen will.
Aber zuerst eben der Abstecher zu den Schwänen, die sich mit Spartas U23 ein Spiel auf Augenhöhe lieferten, in dem es häufig auf die Socken gab.
Genau dieser körperbetonte Fußball wartet ab nächstem Wochenende wieder Spieltag für Spieltag auf den FSV.
Abwehr schwächelt: FSV Zwickau kassiert drei Gegentore
Bis dahin muss jedoch dringend die Abwehr stabilisiert werden. Nach den Chancen für Veron Dobruna (42.) und Cemal Sezer (42.), war es Filip Panak (54.) der Sparta in Folge einer Ecke per Kopf in Front brachte.
Das war viel zu passiv und Lucas Hiemann boxte sich das Ding letztlich selbst rein. Simon Pavlo (65.) erhöhte nach kapitalem Fehler im Spielaufbau.
Offensiv brachte Paul-Philipp Besong (79./86.) die Wende, der von Philipp Harant und Theo Martens geschickt wurde.
Aber der FSV lud hinten weiterhin ein. Sandro Sengersdorf rutschte weg und Jakub Havrlik (93.) sagte Děkuji (tschechisch für Danke). "Jeder Schuss ein Tor gegen uns", ärgerte sich Sengersdorf auf dem Feld. Kurz vor Ultimo knallte Besong das Leder an die Latte.
War die Pleite der Schuss vor den Bug vorm Start gegen Jena nächsten Sonntag?
Titelfoto: Marcus Hengst