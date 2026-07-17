Niederlage zur Generalprobe: FSV Zwickau defensiv so baufällig wie das Strahov-Stadion

Prag - Au weia FSV Zwickau ! Die Schwäne zeigten zu ihrer XXL-Generalprobe bei Sparta Prag II. (gespielt wurden 4x30 Minuten) Licht und viel Schatten. Unter dem Strich stand ein 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) und viel Arbeit für kommende Woche.

Der Beton bröckelt im altehrwürdigen Strahov-Stadion an allen Ecken und Enden. Dafür sind die Plätze in astreinem Zustand, wie der FSV gegen Sparta II. testen konnte. © Michael Thiele

Einige Schlachtenbummler hatten sich, der unsicheren Zuschauersituation zum Trotz, auf den Weg ins altehrwürdige Strahov-Stadion gemacht und wurden erstmal nicht enttäuscht. Natürlich konnten die rund 150 Fans dem Spiel beiwohnen.

Das freute dann auch die Groundhopper unter den Besuchern, wie Patrick aus Hamburg. Der 36-Jährige war mit einem weiteren Enthusiasten am Donnerstagabend mit dem Flixbus aus Nürnberg rübergekommen und sah sich sein erstes Spiel mit Zwickauer Beteiligung an.

Via Usti nad Labem ging es später weiter nach Verden, wo er Sonnabend Oberligist Verden gegen Werder Bremen schauen will.

Aber zuerst eben der Abstecher zu den Schwänen, die sich mit Spartas U23 ein Spiel auf Augenhöhe lieferten, in dem es häufig auf die Socken gab.

Genau dieser körperbetonte Fußball wartet ab nächstem Wochenende wieder Spieltag für Spieltag auf den FSV.