FSV-Zwickau-Coach Rico Schmitt schwärmt von seiner Mannschaft: "Habt ihr nicht alle Latten am Zaun?"

Zwickau - "Ich habe die gefragt, ob sie wahnsinnig sind, nicht alle Latten am Zaun haben, so einen Fußball zu zeigen", geriet Coach Rico Schmitt (55) nach dem starken Auftritt seines FSV Zwickau beim klar und deutlichen 4:1 über Hertha BSC II. ins Schwärmen.

Die Zwickauer Truppe feierte nach dem starken 4:1 gegen Herthas Zweite - so kann's weitergehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Schwäne spielten sich in der zweiten Halbzeit phasenweise in einen Rausch und zeigten einen Fußball zum Mit-der-Zunge-schnalzen, wie vor dem 3:1. "Das war ein Sahnetor, was ich so selten gesehen habe!", betont Schmitt.



Da war eine Leichtigkeit zu erkennen, die man an den Tag legt, wenn es läuft. "Was die Mannschaft aktuell auszeichnet, ist, dass sie dranbleibt", sagt Schmitt angesichts von vier Siegen aus den letzten fünf Partien.

Dass Potenzial in der Mannschaft vorhanden ist, wurden er und Sportdirektor Robin Lenk nie müde zu betonen.

Selbst zu jenen Zeiten, als der Tabellenplatz nicht wirklich Argumente lieferte, hier eine Truppe zu sehen, die definitiv in der ersten Tabellenhälfte mitspielen kann, wenn sie auch das Tagesgeschäft in der Regionalliga beherrscht.