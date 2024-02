FSV Zwickau fegt Hertha II. mit 4:1 vom Platz

Freude beim FSV Zwickau nach dem 1:0-Treffer von Veron Dobruna (M.). © Picture Point/Gabor Krieg

Anfänglich hatten die Schwäne so ihre Probleme mit den quirligen Herthanern, die immer wieder eine Lücke fanden und sich somit in aussichtsreiche Positionen brachten.

In der Endkonsequenz mangelte es dann jedoch an der Präzision oder aber die Verteidigung bekam noch ein Bein dazwischen.



Größtes Manko war allerdings, dass sich Kapitän Davy Frick (8.) früh Gelb abholte und noch vor der Pause von FSV-Coach Rico Schmitt verletzungsbedingt heruntergenommen werden musste. Mit Mike Könnecke stand damit vorerst nur noch ein Erfahrener auf dem Feld, da Marc-Philipp Zimmermann auf der Bank startete.

Auch ohne den besten Torjäger mangelte es zunächst nicht an Durchschlagskraft. Theo Martens (21.) per Volleyabnahme und Jahn Herrmann (23.), der zentral verzog, hatten ihre Möglichkeiten, genauso wie Lucas Will (30.), der Hertha-Keeper Robert Kwasigroch mit einem ansatzlosen Schuss zur Parade zwang. Veron Dobruna (36.) traf zudem noch an den Pfosten.

Zwickau war jetzt drin in der Partie und ging zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause in Führung. Will wurde zentral geblockt, doch in seinem Rücken war Dobruna (45.) in Stellung gegangen und vollstreckte.