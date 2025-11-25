FSV-Derbysieger von Baer: "Schon geil hier!" Wie das CFC-Talent in Zwickau glücklich geworden ist

Zwickau/Chemnitz - Dass der Chemnitzer FC keine schlechte Nachwuchsarbeit hat, ist eigentlich bekannt. Da kamen Größen wie Michael Ballack (49), Ingo Hertzsch (48), Peer Kluge (45) oder Chris Löwe (36) hervor. Letztes Jahr spielte die himmelblaue "U19" in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Bayern-Shootingstar Lennart Karl (17) und Co. waren die Gegenspieler von Josua von Baer (19).

Josua von Baer (19, l.) spielte im Vorjahr noch für den CFC in der DFB-Nachwuchsliga. © IMAGO/sportworld

Das gut ausgebildete Eigengewächs sah die bessere Perspektive für seine Profikarriere allerdings nicht bei seinem Jugendklub, sondern beim FSV Zwickau. Dort wurde ihm eine Einsatzperspektive in Aussicht gestellt, statt möglicherweise auf der Bank zu versauern.

Am Samstag war es dann so weit: Von Baer lief erstmals gegen den Club auf, dessen Farben er noch im Frühjahr trug. "Genauso habe ich mir das vorgestellt, dass ich Spielzeit bekomme, mich beweisen kann. Es läuft ja wirklich sehr gut. Durchs Derby, das wir 4:0 gewinnen, ist es noch mal eine andere Hausnummer. Aber ist schon geil hier!", sagte der jüngste Feldspieler im FSV-Kader mit einem breiten Grinsen.

Man merkte ihm das gute Gefühl richtig an, als er in der Mixed-Zone vor die Journalisten trat. Im Fokus zu stehen, ist etwas, was für den Jungspund neu ist. Aber das meisterte er, wie die anfängliche Aufregung.

Von Baer: "Du hast vor dem Spiel eine gewisse Aufregung. Ist halt ein Derby, etwas Besonderes, was du nicht jeden Tag spielst und worauf du Bock hast." Und genau diese Gefühlslage mussten Coach Rico Schmitt (57) und sein Trainerteam mit einkalkulieren.