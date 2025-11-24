FSV-Sportchef Lenk nach Derby-Statement: "Auch in der Höhe verdient"

Zwickau - Reife Leistung ist das, was den Auftritt des FSV Zwickau im Bezirksderby am besten beschreibt. Reif war der Auftritt vor dem gegnerischen Tor, wo Sonny Ziemer (24), Veron Dobruna (25), Max Somnitz (22) und Lukas Eixler (22) aus - im Vergleich zu vorigen Spielen - wenig viel machten. Reif die Abwehrarbeit und das Verhalten nach der 2:0-Pausenführung, wo gefühlt noch ein Gang hochgeschaltet und damit der Chemnitzer FC verdient 4:0 überfahren wurde .

FC-Keeper Daniel Adamczyk (23, l.) war gegen Zwickaus Effizienz machtlos. © imago/Kruczynski

Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die Schwäne nach nur drei Minuten hinten liegen können, wenn Dejan Bozic (32) seine Monsterchance genutzt hätte, statt das freie Tor aus drei Metern zu verfehlen.

"Unter dem Strich steht es 4:0, was aufgrund der zweiten Halbzeit absolut verdient ist. Macht der CFC das Ding nach drei Minuten rein, kann das Spiel durchaus anders laufen. Da hatten wir großes Glück. Normalerweise lässt er den nicht weg!", musste FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) kurz durchpusten.

Es war der einzige richtige Wackler: "Wir machen - und das ist das Positive heute - aus zwei Möglichkeiten die ersten zwei Tore. Das war effizient. In der Defensive arbeiten wir uns rein, gerade gegen die schnellen Außenbahnspieler. Unsere Innenverteidiger machen das richtig gut. Und wie gesagt, das Ergebnis ist aufgrund der zweiten Hälfte absolut verdient", unterstrich Lenk.

"Wir spielen es einfach sehr souverän und deswegen geben wir keine Zwei-Tore-Führung aus der Hand", stimmte Kapitän Andrey Startsev (31) mit dem Sportchef überein.